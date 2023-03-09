Ракетна атака РФ по Україні: на Львівщині зросла кількість жертв

За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки РФ у Золочівському районі. Таким чином п‘ятеро людей загинули внаслідок ворожого обстрілу.

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На Львівщині під час масованої повітряної атаки 9 березня одна з ракет впала в житлову зону. Спершу повідомлялося про загибель 4-х людей, але згодом з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Про це проінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами очільника ОВА, на момент загибелі люди перебували в себе вдома.

"Кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження. Щирі співчуття рідним", — написав він.

Він додав, що на місцях влучань працюють відповідні служби, і триває відновлення роботи енергосистеми. Обмеження електропостачання запровадили у всіх регіонах.

Трагічний інцидент стався вранці 9 березня у Золочівському районі Львівської області. Ракета поцілила у будинок і одразу спалахнула пожежа. Рятувальники продовжують розбирати завали. Загалом впродовж ночі ракетної атаки зазнав Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина.

Загалом впродовж ночі ворог зробив 81 пуск ракет. З 48 ЗСУ вдалося знищити 34 ракети, ще 6 не досягли своїх цілей, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російські окупанти під час масованої ракетної атаки 9 березня поцілили у 3 ТЕС "ДТЕК Енерго". Внаслідок влучань серйозних пошкоджень зазнало обладнання підстанцій. На місці працюють енергетики.