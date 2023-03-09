Обстріл Львівської області: ракети потрапили до житлових будинків, четверо загиблих, — ДСНС (фото, відео)

Трагедія сталася у Золочівському районі у момент, коли мирні громадяни перебували у своїх будинках. На місці прильоту продовжуються пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

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У Золочівському районі Львівської області російська ракета потрапила в житлову зону, почалася пожежа, і вже відомо про щонайменше чотирьох загиблих громадян. Про тяжкі наслідки масованого російського обстрілу 9 березня у Telegram-каналі розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків і дві жінки. У момент падіння ракети вони знаходилися у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", — йдеться в повідомленні.

За даними ОДА, у Львівській області тривога тривала близько чотирьох годин, під час пожежі постраждали три житлові будинки, кілька автомобілів, гараж та господарські споруди.

[ + – ] Обстріл у Львівській області сьогодні, 9 березня

У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області підтвердили ракетний обстріл у Золочівському районі 9 березня та повідомили про наслідки. Удару було завдано приблизно о 4 ранку. Було зруйновано два приватні житлові будинки.

[ + – ] Обстріл у Львівській області сьогодні, 9 березня

"Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 4 загиблих осіб (2 чоловіків та 2 жінок)", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Обстріл у Львівській області сьогодні, 9 березня

У роботах з ліквідації наслідків обстрілу задіяно 28 осіб особового складу, 5 одиниць спецтехніки, а також службових собак.

[ + – ] Обстріл у Львівській області сьогодні, 9 березня

Нагадаємо, що київський голова Віталій Кличко повідомив про постраждалих у столиці внаслідок масованого обстрілу 9 березня. Вибухи фіксувалися у Святошинському та Голосіївському районах — двох мешканців міста госпіталізували із травмами різної тяжкості.

Зі свого боку, 9 березня ДТЕК запровадив екстрені відключення, і частина Києва залишилася без світла. Ці заходи у компанії назвали вимушеними. Мер Києва Віталій Кличко спочатку повідомив, що 15% споживачів залишилися без електроенергії, але згодом уточнив, що 40%.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗАЕС повністю знеструмлена після ракетних ударів 9 березня. В Енергоатому повідомили, що без відновлення зовнішнього постачання електроживлення наслідки можливої аварії відчує весь світ.