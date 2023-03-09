Масований обстріл України: у Києві є постраждалі внаслідок серії вибухів, — Кличко

Вибухи, за словами міського голови, пролунали у Святошинському та Голосіївському районах. Після ракетних ударів ЗС РФ двох громадян із різними пораненнями госпіталізували.

Related video

Внаслідок масованого обстрілу Києва у Святошинському районі постраждали двоє людей. Про це у четвер, 9 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

О 6:25 Кличко повідомив про вибухи у Голосіївському районі, туди попрямували екстрені служби.

Пізніше о 7:14 міський голова повідомив про вибухи у Святошинському районі міста.

"Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Усі служби прямують на місце. Горять машини у дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях! Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці". — написав Кличко.

Згодом міський голова уточнив, що медики госпіталізували двох постраждалих у Святошинському районі. Ще троє людей звернулися за медичною допомогою.

Ситуація зі світлом у Києві

За словами мера Києва Віталія Кличка, через ракетну атаку енергетикам довелося застосувати екстрені відключення світла у столиці.

Наразі приблизно 15% мешканців столиці залишилися без електрики.

Масований ракетний обстріл України 9 березня

Фокус зібрав в один матеріал усе, що відомо про "прильоти" у містах України станом на ранок 9 березня. Про вибухи повідомлялося у Харкові, Одесі, Дніпрі та у Києві.

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Львівській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК вирішили запровадити у деяких регіонах екстрені відключення електроенергії. Подачу обмежили як мінімум у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.