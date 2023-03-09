Массированный обстрел Украины: в Киеве есть пострадавшие в результате серии взрывов, — Кличко

Взрывы, по словам городского головы, прогремели в Святошинском и Голосеевском районах. После ракетных ударов ВС РФ двух граждан с различными ранениями госпитализировали.

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В результате массированного обстрела Киева в Святошинском районе пострадали двое человек. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

В 6:25 Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе, туда направились экстренные службы.

Позже, в 7:14 городской голова сообщил о взрывах в Святошинском районе города.

"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях! Двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте". — написал Кличко.

Позже городской голова уточнил, что медики госпитализировали двоих пострадавших в Святошинском районе. Еще три человека обратились за медпомощью.

Ситуация со светом в Киеве

По словам мэра Киева Виталия Кличко, из-за ракетной атаки энергетикам пришлось применить экстренные отключения света в столице.

На данный момент примерно 15% жителей столицы остались без электричества.

Массированный ракетных обстрел Украины 9 марта

Фокус собрал в один материал все, что известно о "прилетах" в городах Украины по состоянию на утро 9 марта. О взрывах сообщалось в Харькове, Одессе, Днепре и в Киеве.

Кроме того, местные телеграм-каналы сообщали о взрывах во Львовской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. В ДТЭК решили ввести в некоторых регионах экстренные отключения электроэнергии. Подачу ограничили как минимум в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.