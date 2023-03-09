Обстрел Львовской области: ракеты попали в жилые дома, четверо погибших, — ГСЧС (фото, видео)

Трагедия произошла в Золочевском районе в момент, когда мирные граждане находились в своих домах. На месте прилета продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами могут оставаться люди.

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В Золочевском районе Львовской области российская ракета попала в жилую зону, начался пожар, и уже известно о, по меньшей мере, четырех погибших гражданах. О тяжелых последствиях массированного российского обстрела 9 марта в Telegram-канале рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, во Львовской области тревога продолжалась около четырех часов, во время пожара пострадали три жилых дома, несколько автомобилей, гараж и хозяйственные сооружения.

[ + – ] Обстрел во Львовской области сегодня, 9 марта

В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области подтвердили ракетный обстрел в Золочевском районе 9 марта и сообщили о последствиях. Удар был нанесен примерно в 4 утра. Были разрушены два частных жилых дома.

[ + – ] Обстрел во Львовской области сегодня, 9 марта

"Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасателями обнаружены 4 погибших человека (2 мужчины и 2 женщины)", — говорится в сообщении.

[ + – ] Обстрел во Львовской области сегодня, 9 марта

В работах по ликвидации последствий обстрела задействованы 28 человек личного состава, 5 единиц спецтехники, а также служебные собаки.

[ + – ] Обстрел во Львовской области сегодня, 9 марта

Напомним, что киевский голова Виталий Кличко сообщил о пострадавших в столице в результате массированного обстрела 9 марта. Взрывы фиксировались в Святошинском и Голосеевском районах — двух жителей города госпитализировали с травмами различной тяжести.

В свою очередь, 9 марта ДТЭК ввел экстренные отключения, и часть Киева осталась без света. Эти меры в компании назвали вынужденными. Мэр Киева Виталия Кличко вначале сообщило, что 15% потребителей остались без электроэнергии, но затем уточнил, что 40%.

Ранее Фокус сообщал, что ЗАЭС полностью обесточена после ракетных ударов 9 марта. В Энергоатоме сообщили, что без возобновления внешнего снабжения электропитания последствия возможной аварии ощутит весь мир.