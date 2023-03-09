Ракетная атака РФ по Украине: во Львовской области возросло количество жертв

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, стало известно о еще одной жертве ракетной атаки РФ в Золочевском районе. Таким образом, пять человек погибли в результате вражеского обстрела.

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Во Львовской области во время массированной воздушной атаки 9 марта одна из ракет упала в жилую зону. Сначала сообщалось о гибели 4-х человек, но впоследствии из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Об этом проинформировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По словам главы ОВА, на момент гибели люди находились у себя дома.

"Количество погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины — 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", — написал он.

Он добавил, что на местах попаданий работают соответствующие службы, и продолжается возобновление работы энергосистемы. Ограничение электроснабжения было введено во всех регионах.

Трагический инцидент произошел утром 9 марта в Золочевском районе Львовской области. Ракета попала в дом и сразу вспыхнул пожар. Спасатели продолжают разбирать завалы. В целом ночью ракетной атаки подвергся Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Виннитчина.

Всего ночью враг совершил 81 пуск ракет. Из 48 ВСУ удалось уничтожить 34 ракеты, еще 6 не достигли своих целей, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российские оккупанты во время массированной ракетной атаки 9 марта попали в 3 ТЭС "ДТЭК Энерго". В результате попадания серьезных повреждений получило оборудование подстанций. На месте работают энергетики.