Массированный обстрел 9 марта: ВСУ уничтожили 34 крылатые ракеты из 48, — Залужный

По данным главнокомандующего ВСУ, сбиты также четыре беспилотника Shahed-136/131, а 8 управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли целей.

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В ночь на 9 марта во время массированного обстрела украинских городов российские войска обстреляли в том числе и объекты критически важной инфраструктуры. В общей сложности был 81 пуск ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале.

В общей сложности был 81 пуск ракет разного базирования:

28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 зенитных управляемых ракет С-300.

ко всему прочему, было еще и 8 пусков БПЛА Shahed-136/131.

Воздушные силы Украины при участии с другими подразделениями из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили:

34 крылатые ракеты;

4 беспилотника Shahed-136/131;

8 управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли целей.

Напомним, что ВС РФ нанесли удары по трем ТЭС в ходе массированного обстрела Украины 9 марта. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

Ранее Фокус сообщал, что во время обстрела Львовской области ракеты попали в жилые дома — в итоге погибли четыре человека. В Золочевском районе российские снаряды разрушили два частных дома, в которых находились люди. Ведутся поисково-спасательные работы, т.к. под завалами могут оставаться люди.