Масований обстріл 9 березня: ЗСУ знищили 34 крилаті ракети з 48, — Залужний

За даними головнокомандувача ЗСУ, збиті також чотири безпілотники Shahed-136/131, а 8 керованих авіаракет Х-31П і Х-59 не досягли цілей.

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У ніч проти 9 березня під час масованого обстрілу українських міст російські війська обстріляли зокрема й об'єкти критично важливої інфраструктури. Загалом був 81 пуск ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram-каналі.

Загалом був 81 пуск ракет різного базування:

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинжал";

8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 зенітних керованих ракет С-300.

до того ж, було ще й 8 пусків БПЛА Shahed-136/131.

Повітряні сили України за участю з іншими підрозділами з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили:

34 крилаті ракети;

4 безпілотники Shahed-136/131;

8 керованих авіаракет Х-31П та Х-59 не досягли цілей.

Нагадаємо, що ЗС РФ завдали ударів по трьох ТЕС під час масованого обстрілу України 9 березня. Обладнанню підстанцій було завдано суттєвої шкоди, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обстрілу Львівської області ракети потрапили до житлових будинків — у результаті загинули четверо людей. У Золочівському районі російські снаряди зруйнували два приватні будинки, в яких були люди. Ведуться пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися люди.