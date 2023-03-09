Пуски "Кинджалів", прильоти по ТЕС та загибель мирних мешканців: деталі ранкового обстрілу України

Росіяни випустили в напрямку України 81 ракету різного базування, зокрема гіперзвукові "Кинджали". У Києві двоє людей було поранено, ще троє звернулися за медичною допомогою, а на Львівщині є жертви серед цивільних. Фокус зібрав в одному матеріалі всю інформацію про ранковий масований обстріл України.

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9 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили черговий масований обстріл міст України. У низці областей повідомляється про пошкодження об'єктів інфраструктури, є загиблі та поранені. Фокус зібрав в одному матеріалі все, що відомо про ранковий обстріл міст України.

Київ — "прильоти" та поранені цивільні

Мер Києва Віталій Кличко 9 березня повідомив про вибухи у Голосіївському та Святошинському районах столиці. Двоє жителів Святошинського району зазнали поранень внаслідок падіння уламків ракет, їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще троє громадян звернулися за медичною допомогою. Також пошкоджено декілька автомобілів.

Крім того, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, зафіксовано обстріл об'єкту енергетики у Київській області.

Як пізніше повідомили у Київській міській воєнній адміністрації, тривога у столиці тривала майже 7 годин. По столиці випустили боєприпаси, що барражують, дрони-камікадзе Shahed, кілька видів крилатих ракет, зокрема "Кинжал", яка потрапила в об'єкт інфраструктури.

Львівська область — є загиблі

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що в одному із сіл у Злочівській громаді загинули кілька людей. На місці працюють пожежники.

Пізніше голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ворожої атаки в області загинули четверо людей.

"У момент падіння ракети вони знаходилися у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", — розповів Козицький.

Пожежа знищила три житлові будинки, а також три авто, гараж та кілька господарських будівель.

Миколаївська область — є збиття ракет

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім 9 березня повідомив, що над областю збили 9 ворожих ракет.

Фото: Скриншот

За його словами, ніч у місті та область пройшли відносно спокійно.

Одеса — "прильоти" та руйнування

Голова Одеської ОДА Максим Марченко повідомив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено кілька ліній електропередач та опору. В області запровадили погодинні екстрені відключення світла. Бригади енергетиків уже розпочали ремонтні роботи.

У небі над Одеською областю збили 6 ракет та один безпілотник. Більш детальну інформацію Марченко пообіцяв надати увечері.

Фото: Скриншот

Раніше Марченко також повідомляв про те, що в Одесі зафіксували "прильоти" по об'єкту інфраструктури та кільком житловим будинкам. Про постраждалих не повідомляється.

Житомир — росіяни застосували "Шахіди"

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що містом ударили дронами-камікадзе Shahed. Є попадання до підстанції, внаслідок чого місто залишилося без світла та водопостачання. Обійшлося без постраждалих.

Харків та область – понад 15 ракетних ударів

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по місту та області близько 15 ударів. За попередньою інформацією, є потрапляння до приватного житлового будинку в регіоні. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

ППО збила на півдні 18 ракет і безпілотник

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 9 березня повідомила, що було дві хвилі атак, між якими ворог розвідував безпілотника. Усього збито 19 цілей: 18 ракет та один БПЛА.

"Попередньо є інформація про потрапляння в об'єкти критичної інфраструктури в нашій зоні відповідальності. Вони, власне, і були метою ворога. Є влучення у Кіровоградській, Одеській Вінницькій та Криворізькій областях. Обійшлося без людських втрат. Ми розуміли, що ракетна атака буде спрямована на ці об'єкти і казали, що маневри ворога спрямовані на присипання нашої пильності, зараз у Чорному морі продовжують перебувати два ракетоносія, які споряджені 16 ракетами типу "Калібр. Ворог розподілив ракети на відповідні хвилі, намагався відволікати українську ППО. На початку атак застосовувалися "Шахеди", потім було застосовано ракети різного типу: Х-22, Х-101, Х-59 та високоточні "Калібри", які були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури", — розповіла Гуменюк.

Дніпро — є загиблі та постраждалі

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що регіон був атакований безпілотниками та ракетами. Попередньо відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення різного ступеня важкості. Є попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури та промислові підприємства. Над областю збили 7 ракет.

Крім того, ворог бив Нікопольщиною — понад 40 снарядів випустили Нікополем та Червоногригорівською громадою.

Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Як повідомили в "Енергоатомі", через масовану ракетну атаку РФ по території України 9 березня, Запорізьку атомну електростанцію знеструмлено.

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"Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 3:53 ночі в результаті російських ракетних обстрілів відключилася остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Зараз станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й. енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їх роботи залишається на 10 діб. Почався зворотний відлік часу", — йдеться у повідомленні.

Росіяни випустили по Україні 81 ракету

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 9 березня повідомив, що вночі противник випустив по країні 81 ракету різного базування:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинжал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, росіяни здійснили 8 пусків ударних БПЛА Shahed-136/131.

"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших Складових сил оборони України з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА Shahed-136/131", — повідомив Залужний.

Головнокомандувач додав, що 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своєї мети "внаслідок організованої протидії".