ЗС РФ, ймовірно, завдали удару по Києву гіперзвуковою ракетою "Кинджал", — КМВА (відео)

Як зазначають у військовій адміністрації, завдяки роботі ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено, але ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.

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Російські окупанти під час повітряної атаки на Київ в ніч проти 9 березня, за попередньою інформацією використали балістичну ракету "Кинджал" — єдину, з якою не змогла впоратися українська ППО. Про це повідомив голова Київської військової державної адміністрації Сергій Попко.

За його словами, повітряна атака у столиці тривала понад 7 годин, а для неї російські окупанти використали практично всі типи свого повітряного озброєння — іранські дрони-камікадзе "Shahed" і майже все найменування крилатих ракет.

"Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває", — проінформував Попко.

Він додав, що у Святошинському районі Києва уламками ракети поранено дві людини. Також частини ракети пошкодили автомобілі.

Через ракетну атаку РФ в столиці запровадили часткові екстрені відключення електроенергії.

"Після ракетної атаки, у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Ракетний удар по Україні 9 березня:

В ніч проти 9 березня ЗС РФ здійснили пуски десятків ракет по території України. Вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській та Кіровоградській областях. В окремих областях тривога триває понад п'ять годин.

Через масовану ракетну атаку сталася затримка 98 потягів, а деякі ділянки знеструмлено, повідомили 9 березня "Укрзалізниці". Електрички у Києві, своєю чергою, продовжують працювати за графіком.

О 6:25 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Голосіївському районі столиці, туди скерували екстрені служби. Пізніше о 7:14 мер повідомив про вибухи у Святошинському районі міста. Там постраждали двоє людей.

Через масовану ракетну атаку РФ по території України 9 березня, Запорізька атомна електростанція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. Увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.