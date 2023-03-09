Ракетна атака РФ по Україні: в УЗ повідомили про затримку потягів і зміни в роботі

Через масовану ракетну атаку сталася затримка потягів, а деякі ділянки знеструмлено. Електрички у Києві, своєю чергою, продовжують працювати за графіком.

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Сьогодні, 9 березня, Росія завдала чергового ракетного удару по об'єктах інфраструктури. Через це окремі ділянки залізниці знеструмлено, що стало причиною затримки потягів. Про це повідомляють у пресслужбі ПАТ "Укрзалізниця".

"У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, уведено в експлуатацію резервні тепловози. З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 — на понад 30 хвилин", — йдеться в повідомленні.

Затримуються наступні потяги:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Зазначається, що вокзали працюють у звичному режимі, але висадка-посадка пасажирів здійснюється через підземні переходи, де є така можливість. Пасажирів, які через повітряну тривогу спізнюються на ранкові рейси, в УЗ пообіцяли відправити до місця призначення наступними рейсами аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.

Електрички у Києві працюють за графіком і мають зупинки біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця і Святошин.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 березня і зранку ЗС РФ здійснили масовану повітряну атаку по території України. Вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській та Кіровоградській областях. Повідомляється про роботу ППО в кількох регіонах. В окремих областях тривога триває понад п'ять годин.

США вважають, що ЗСУ розпочнуть наступ у найближчі шість-вісім тижнів, коли погода потеплішає, а українські сили закінчать відпрацювання тактики загальновійськових маневрів у Німеччині.

ЗС РФ 8 березня обстріляли Авдіївку в Донецькій області. Удар прийшовся у будівлю управління заводоуправління коксохімічного заводу.