Через 6-8 тижнів Україна піде в наступ, проблема авіації має бути вирішена, — Пентагон

У Міноборони США думають, як встановити західні ракети на радянські винищувачі, які є в України, щоб забезпечити додаткову вогневу міць і ППО до початку контрнаступу ЗСУ.

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У США вважають, що Київ планує розпочати наступ у найближчі шість-вісім тижнів, коли погода потеплішає, а українські сили закінчать відпрацювання тактики загальновійськових маневрів у Німеччині. Про це 7 березня заявили офіційні представники Міноборони, пише Рolitico.

Україна наполягає на використанні сучасних винищувачів, у тому числі для допомоги в протиповітряній обороні, але поки що західні лідери не мають особливого бажання відправляти досконаліші літаки, такі як F-16, а друга причина — це займе не менше 18 місяців, яких у ЗСУ немає.

У зв'язку з цим США думають, як встановити західні ракети на радянські винищувачі, які є в України. Йдеться про американські ракети класу "повітря – повітря" середньої дальності AIM-120 із українськими винищувачами радянського зразка — МіГ. Це може вирішити проблеми України, яка потребує додаткової вогневої потужності й ППО, та закрити питання щодо винищувачів F-16 до початку контрнаступу.

Чиновники шукають більш творчих рішень, щоб заповнити цю прогалину. США вже надали Києву ракети класу "повітря-земля", такі як високошвидкісна протирадіолокаційна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГ і використовувати проти наземних цілей на кшталт радарів і систем ППО. Пентагон також надіслав боєприпас для прямої атаки, який перетворює боєприпаси повітряного базування на "розумні" бомби.

Однак інтеграція AIM-120 із МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість запускати ракети класу "повітря-повітря" з літаків. Україна вже має низку ракет, наданих європейськими країнами, зокрема Великобританією та Бельгією, які запускаються із західних систем ППО, таких як Національна вдосконалена зенітно-ракетна система.

Але процес інтеграції пов'язаний із труднощами, сказав один із чиновників Міністерства оборони США та ще одна людина, яка безпосередньо обізнана про ці зусилля. Обом надали анонімність, щоб обговорити внутрішні обговорення. Ракета має бути не тільки фізично встановлена на літаку, а й "спілкуватися" з радаром літака.

До речі, основним претендентом на роль основного бойового літака для ВПС України є справді винищувач F-16. Однак, на думку експертів, є перспективніші варіанти, у тому числі літаки Gripen і F-18.

Нагадаємо, у США перебувають два українські льотчики, які проходять тестування своїх навичок на авіабазі Національної гвардії ВПС США в Аризоні. До них приєднаються ще 10 українських військових, щоб також мати перспективу навчання управління американськими літаками.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 24 лютого заявив, що Польща має намір навчати українських військових на винищувачах F-16. Однак водночас політик додав, що це питання насамперед має бути узгоджене з іншими країнами-партнерами України.

До речі, на думку експертів, вирішальним фактором, який може визначити результат контрнаступу ЗСУ, є логістичні ланцюжки Заходу й доставка боєприпасів до України.