До США можуть прибути ще 10 українських льотчиків для можливих навчань на F-16, - ЗМІ (відео)

За словами голови Пентагону Ллойда Остіна, американські фахівці поки що оцінюють навички українських льотчиків за допомогою авіасимуляторів. Це дозволить з'ясувати, яку допомогу можуть надати інструктори США, аби покращити навички українських військових.

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У США перебувають два українські льотчики, які проходять тестування своїх навичок на авіабазі Національної гвардії ВПС США в Аризоні. За даними телеканалу CNN, ще десять військових льотчиків ЗСУ можуть прибути на військову базу, щоб приєднатися до своїх колег з перспективою навчання управління американськими літаками, зокрема винищувачами F-16.

Повідомляється, що на сьогодні українські льотчики перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться для того, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США. При цьому міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що українські військові поки що не літатимуть на будь-яких платформах на цій стадії навчання.

"Це, по суті, ознайомчий захід. Але дозволяє нам допомогти українським льотчикам стати більш ефективними та дати їм найкращу пораду про те, як розвивати свої власні можливості. Вони не літатимуть на будь-яких платформах під час цього заходу, але вони використовуватимуть "симулятор", — заявив Остін.

Голова Пентагону не розкрив подробиць щодо рішення надати Україні бойову авіацію, проте журналісти CNN зазначили, що хоча поки немає жодних ознак саме льотної підготовки українських льотчиків, їхня присутність на базі в Аризоні може означати, що США не повністю зачинили двері для надання Україні F-16 .

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Водночас телеканал NBC News вперше повідомив про оцінку українських льотчиків та опублікував кадри процесу їхнього навчання. За інформацією журналістів, оцінку навичок наших військовослужбовців проводять фахівці 162 авіаполку Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчанні польотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо про американську програму для українських льотчиків, яка буде присвячена оцінці їхніх професійних здібностей.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 24 лютого заявив, що Польща має намір навчати українських військових на винищувачах F-16. Однак при цьому політик додав, що це питання насамперед має бути узгоджене з іншими країнами-партнерами України.