Крила Заходу. Чому українським льотчикам буде важко перейти на F-16

Передати Україні літаки — лише частина проблеми. Українські льотчики не зможуть одразу освоїти винищувач F-16. Справа не тільки в техніці, потрібне навчання на повітряному судні зовсім іншого світу. Про всі тонкощі переходу на сучасну західну машину написав полковник ВПС США у відставці Майк П'єтруха.

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Україна бореться за своє існування, а війна, яка розпочалася з безконтрольної російської агресії у 2014 році, стала найруйнівнішим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Україна, яка перебуває під захистом власного відважного народу, має потужну матеріально-технічну підтримку Сполучених Штатів і країн НАТО. Українці довели свою здатність адаптувати західні військові системи на полі бою — як день у день переконуються росіяни, це робить Україну вмілим і потужним противником. Але не все, що може надати НАТО, миттєво одержують українські військові чи негайно освоюють солдати та льотчики.

Фокус переклав статтю Майка П'єтрухи про постачання авіації Україні та повітряну потужність.

Український уряд запитував винищувачі з першого тижня війни, коли повітряні бої з російськими Повітряно-космічними силами (ПКС) завдали страшної шкоди набагато нечисленнішим ВПС України. Проте за гучними заявами й очевидним зволіканням НАТО ховається головна істина. Цінність поспішно наданих винищувачів є сумнівною, оскільки винищувальну авіацію не можна освоїти з нуля, а навчання має першорядне значення. Дискусія про те, чому Україні потрібні винищувачі та як швидко вона їх отримає, затьмарює реальну та безпосередню потребу України у зброї, яка завдає точних ударів на великі відстані.

Повітряна міць — це не чарівна паличка, якою можна змахнути на полі бою. Винищувачі самі собою не дають миттєвого та всеосяжного потенціалу повітряної потужності. Як завжди, справа не в інструменті, а в його вмілому використанні.

[ + – ] Україна з перших днів просила винищувачі Фото: Вiкiпедiя

Революція замість еволюції

Основою потенціалу повітряної могутності є люди, а не техніка. Літак, якого б типу він не був, не дає потенціалу, якщо ним не керують здібні та навчені люди, які забезпечують грамотне обслуговування та адекватну підтримку. Військово-повітряні сили України — не новачки: вони використовують літаки та вертольоти, які виконують завдання повітряного перекидання, протиповітряної оборони та наземної атаки. Вони мають 30-річну історію використання і модифікації застарілих радянських літаків і в Україні є власна авіаційна промисловість. Україні вдалося зберегти свої сили, незважаючи на жахливі втрати в перші дні, і навіть набути нових можливостей з оборони та придушення завдяки МіГ-29 Fulcrum з американськими високошвидкісними протирадарними ракетами AGM-88. Але вона не експлуатує і ніколи не експлуатувала західні літаки. Програми навчання, інструменти, допоміжне обладнання та база досвіду ВПС України повністю засновані на трьох десятиліттях незалежних операцій із застарілими радянськими літаками, розробленими для підтримки радянського, а не західного стилю застосування повітряної потужності. Радянські ВПС працювали під централізованим командуванням, переважно для підтримки наземного компонента, в той час як західні ВПС передають ініціативу льотчикам і застосовують авіацію для широкого спектру завдань, не обмежуючись лише ударними функціями.

Перехід на західні літаки, певна річ, можливий, і Україна є чудовим кандидатом для цього. Але надання західних винищувачів, таких як F-16, — не еволюційний, а революційний крок, який вимагатиме від українських ВПС розпочати навчання з нуля. Україна має досвід експлуатації одноцільових літаків — її перехоплювачі, такі як МіГ-29 Fulcrum, мають лише рудиментарні можливості для завдання ударів по наземних цілях, а штурмовики Су-24 Fencer і Су-25 Frogfoot узагалі не мають можливостей для повітряного бою. Зі свого боку, F-16 перетворився на здібний багатоцільовий винищувач, який не має аналогів у радянській авіації.

[ + – ] За час експлуатації F-16 винищувач перетворився на багатоцільовий літак, чого немає в українських Повітряних силах

F-16 – чудовий приклад модернізації багатоцільового винищувача. Це зріла система, проста в управлінні, надійна та гнучка, і в різних країнах накопичено великий досвід щодо усіх аспектів підтримки F-16. Він часто стає розумним вибором для збройних сил, які хочуть перейти до більш досконалих можливостей. Польща, Ірак, Румунія та Єгипет зробили F-16 центральним складником своєї модернізації, вирішивши придбати винищувачі американського виробництва. Жодна з цих конверсій не призвела до миттєвого покращення бойових можливостей, і за більшістю показників іракський експеримент провалився. Розглянемо приклад ВПС США: F-16A надійшов у виробництво у серпні 1975 року, коли ще вироблявся його попередник Phantom II, а F-15A ще не надійшов на озброєння. Перші F-16A були поставлені в серпні 1978 року (через три місяці після того, як 5000-й Phantom II зійшов із конвеєра в Сент-Луїсі) й одразу ж перейшли до випробувань.

Перші літаки Командування тактичної авіації 6 січня 1979 року прибули в 388-е крило тактичних винищувачів на авіабазі Хілл. Першою ці літаки почала використовувати 4-а ескадрилья тактичних винищувачів, яка отримала IOC (початкову оперативну готовність) майже через два роки, 25 жовтня 1980 року. У березні наступного року ескадрилья перекинула 12 літаків на авіабазу Флесланд, Норвегія, для участі в Cornet Falcon, першому закордонному перебазуванні F-16A; цей захід тривав місяць.

Важливо

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4-й ескадрильї тактичних винищувачів знадобився 21 місяць, щоб досягти початкової оперативної готовності за 22 місяці — і це стосується ВПС, які вже мали необхідну для цього інфраструктуру технічного обслуговування, озброєння і навчання. F-16A був недорогим винищувачем для світлого часу доби, який виконував два завдання — протиповітряні місії в межах візуальної видимості та точну доставку некерованих боєприпасів (враховуючи ядерну зброю). Він не доставляв боєприпаси з лазерним наведенням, не придушував оборону, не запускав ракети класу "повітря-повітря" за межі візуальної видимості та не здійснював ближню повітряну підтримку.

Як приклад ходу програми переозброєння можна навести курси інструкторів винищувачів на авіабазі Нелліс, які випустили свій перший клас у 1982 році, через три з половиною роки після постачання перших реактивних літаків. Показово, що ці підрозділи не пройшли бойового хрещення, оскільки до бойового дебюту F-16 у ВПС США залишалися довгі роки.

Нереалістично вважати, що, оскільки в Україні є кадри досвідчених у боях льотчиків-винищувачів, вони зможуть просто сісти в F-16 і використовувати їх на рівні близькому до потенціалу цього літака. Винищувачі не стандартизовані на міжнародному рівні, і досвід експлуатації одного літака не дає досвіду експлуатації іншого, особливо щодо того, що стосується різних традицій проєктування і технічного обслуговування американських і радянських конструкторських бюро. ВПС США вступили у програму F-16, маючи безліч льотчиків із бойовим досвідом з В'єтнаму та досвідчених фахівців з обслуговування літаків, котрі спираються на надійну інфраструктуру матеріально-технічного забезпечення, побудовану на базі американської авіації. Важливо підкреслити, що перші кадри для нового літака ретельно відбираються з-поміж найздібніших льотчиків, а кадри технічного обслуговування зазвичай мають великий досвід і навички роботи з дуже схожими літаками, інструментами, процесами та логістичною підтримкою. Персонал, призначений у перші ескадрильї F-16, робив те, що давно вміли ВПС — вони робили це на новому літаку. У міру експлуатації F-16 ескадрильї поступово додавали можливості — так F-16 навчився застосовувати AIM-120 за межами візуальної видимості, отримав інтегровану систему LANTIRN і пов'язану з нею можливість доставки бомб із лазерним наведенням, і поступово обростав новими датчиками, озброєнням і можливостями. Allied Force 1999 стала першою бойовою операцією, в якій підрозділи F-16 спільно виконували всі завдання, які F-16 може реально виконати — і жоден підрозділ не виконував їх усі самостійно.

"Не можна просто кинути їм F-16 і побажати удачі. Це не рецепт успіху, а ми хочемо налаштувати їх на успіх", — командувач ВПС США в Європі генерал Джеффрі Л. Харріджіан.

Реалістичний підхід

Дослідження сотень статей, написаних за останній рік про надання Україні літаків F-16, покаже, що більшість з них мають спільну рису — їх писали аж ніяк не льотчики-винищувачі та не люди з практичним досвідом роботи у винищувальній авіації. Відповідно, придбання винищувача ставало синонімом тих можливостей, які винищувач надає для ВПС, які звикли їх використовувати.

Придбання F-16 не означає автоматичного передавання усіх можливостей, якими володіє літак: хоча винищувач потенційно здатен виконувати широкий спектр завдань, для цього потрібен льотний склад, здатний використовувати ці можливості. Спочатку навіть досвідчені льотчики проходять перехідний курс. Після закінчення цього курсу пілот F-16 зазвичай кваліфікований для ролі підлеглого. Це ще не означає, що новий екіпаж освоїв навички виконання завдань ескадрильї, до якої він буде приписаний, — це означає, що він може керувати літаком і працювати із системами у відносно спокійній навчальній обстановці, принаймні, досить добре, щоб закінчити навчання.

Після прибуття в ескадрилью льотчики розпочинають програму кваліфікації, яка дозволяє їм відповідати мінімальним стандартам готовності до місії. Новоспечений підлеглий порівняно безуспішний і не має досвіду роботи з усіма можливостями літака. Коротше кажучи, він кваліфікований для того, щоб триматися за головного в польоті, вирушаючи на завдання, яке поки що не може виконати самостійно. Як Сполучені Штати переконалися у В'єтнамі, саме такі льотчики найчастіше гинуть у бойових діях.

[ + – ] Придбання F-16 не означає автоматичного передавання усіх можливостей, якими володіє літак Фото: U.S. Air Force

Після В'єтнаму ВПС ретельно проаналізували свої втрати та дійшли висновку, що 90% втрат льотного складу у В'єтнамі відбувалися протягом перших 10 бойових вильотів. 414-а ескадрилья бойової підготовки та навчання Red Flag були створені в 1975 році спеціально для вирішення цієї проблеми — помістити екіпажі в реалістичну "бойову" обстановку, де вони можуть припуститися всіх помилок, котрих вони повинні були припуститися протягом перших десяти вильотів, але в умовах, які не ведуть до смерті. Мій власний досвід служби Red Flag говорить про те, що "лічильник помилок" обнулюється, коли льотчик змінює літак. До того часу, коли я залишив F-4G, у мене було 1 000 годин на цьому типі літака, я був інструктором і через те, що служив у Неллісі, брав участь у більшій кількості навчань Red Flag, ніж більшість льотчиків за всю кар'єру.

Коли я повернувся для участі в Red Flag на F-15E, у мене з'явилася купа нових помилок, тому що можливості нового літака змусили мене ухвалювати нерозумні рішення з новим набором обладнання. Це наводить мене на думку, що українським пілотам варто було б взяти участь у Red Flag перед будь-яким потенційним бойовим застосуванням.

"Авіація сама собою не несе небезпеки. Але вона ще більшою мірою, ніж море, непробачна до будь-якої недбалості, невміння або зневаги", — капітан Альфред "Лемпс" Гілмер Лемплуг, Королівські ВПС

Підтримка: найважча робота

Жоден льотчик не вирушить у політ без великої кількості навченого та кваліфікованого персоналу, який обслуговує літак і збирає та заряджає зброю. Контраст між радянськими та західними конструкціями значний — аж до відмінностей в інструментах, що використовуються. Персонал, який обслуговує планер, боєприпаси та зброю, також повинен буде почати із самих азів, що вимагатиме нетривіального ступеня адаптації. Знову ж таки, не існує курсу "молодого ремонтника" — ВПС використовують низку рівнів кваліфікації для класифікації техніків. Після закінчення технічної школи технік отримує рівень кваліфікації "3" — учень. Рівень 5 (помічник майстра) потребує кілька років навчання робочому місці. Рівень 7 (майстер) можливий після п'яти-шести років служби, хоча середній показник ближче до десяти років, а рівня 9 (керівник) можна чекати приблизно після 15-17 років служби. Потрібен час для побудови такої пірамідальної структури навичок.

Важливо

Невидима стіна зруйнована. Україну посилюють західними танками та бронетехнікою

Ще трохи ускладнює ситуацію те, що навчальні посібники, технічні специфікації, процедури технічного обслуговування та всі письмові (і відео) описи архітектури, а в деяких випадках також тренажери та симулятори мають бути перекладені українською мовою. Нерозумно очікувати, що весь персонал володітиме англійською мовою на високому рівні. Це цілком здійсненно й уже було зроблено для інших мов, але також вимагатиме часу.

Для підтримки життєздатної бойової авіації потрібна розвинена логістика. Поки що можливості ремонту платформ, які вже експлуатуються в Україні, перевищують можливості України щодо обслуговування на місці. Створення в Польщі ремонтного центру для артилерії, що постачається НАТО, є одним із прикладів того, що обладнання, яке поставляє Захід, неможливо відремонтувати за рахунок внутрішніх можливостей. Аналогічна ситуація може виникнути і з повним блоком живлення (або FUPP) на танку M-1, і справді, у Польщі також є таємний ремонтний центр для українських колишніх радянських танків. Але якщо артилерійський ствол або ствол танка можна переправити через кордон по автомобільній дорозі або залізницею, то літак повинен бути відремонтований там, де він приземлився.

Навіщо це все потрібно?

Якщо винести за дужки престижність сучасних винищувачів, то навіщо вони взагалі потрібні Україні? Раніше Україна використовувала свої ВПС для оборонної контрповітряної боротьби. Сьогодні російські літаки більше не виконують місії в глибині території, і тягар захисту від крилатих ракет узяла на себе наземна ППО, яка має набагато менший час реакції. Навіть за наявності AIM-120 українські F-16 серйозно поступаються російським Повітряно-космічним силам у чисельності та "перевазі", тобто у чисельності сил і дальності ракет відповідно. МіГ-29 використовує для запуску протирадарних ракет той же інтерфейсний комп'ютер "літак-пускова установка", що й F-16, тому без системи наведення ракети на ціль (а це додатковий тягар навчання, даних про місію та постачання) F-16 не дає суттєвих переваг. F-16 міг би посилити ближню повітряну підтримку, тільки регулярні сили України до неї не вдаються. Для неї була б потрібна масштабна підготовка до взаємодії між повітряними і наземними силами.

[ + – ] Повітряно-космічні сили РФ більш численні, ніж українські

F-16 — не найкращий вибір для проникальної атаки з метою доставки високоточної зброї. Російські Повітряно-космічні сили мають можливість збивати звичайні літаки в зонах, що їх прикривають ППО. Хоча стверджується, що "підтримка України в повітрі залишається передумовою успіху на землі", це очевидно не відповідає дійсності.

Українські військові успішно провели дві контрнаступальні операції зі звільнення Херсона та Харківської області, не покладаючись на повітряну міць. Наразі перевага в повітрі не є обов'язковою умовою для українських або російських наземних операцій (якщо тільки російські військові не захочуть ще одну повітряну атаку); важливо лише, щоб росіяни не змогли її захопити. Реальність така, що найбільшу потенційну цінність західні винищувачі являють для постконфліктної обстановки, а не для нинішньої — і це означає, що зусилля щодо створення сучасного винищувального потенціалу варто розпочати вже зараз, навіть якщо в найближчому майбутньому це не вплине на хід війни.

Є підстави стверджувати, що Україна отримує достатньо обладнання, щоб не програти війну, але замало, щоб її виграти. Умиротворення — затята звичка, і Сполучені Штати й НАТО були обережні у наданні засобів, які можуть "ескалувати" війну. Умиротворення в цьому контексті має на увазі ставлення до війни як до асиметричної за своєю суттю, де здатність Росії завдавати ударів углиб України (переважно по цивільних цілях) сприймається як необхідна асиметрія, а будь-яка здатність України відповісти є "ескалацією".

Так, Росія отримує недоторканну територію, з якої може розпочинати операції проти України, позбавляючи Україну можливості завдавати ударів не лише вглиб Росії, а й по далеких цілях на окупованих територіях України. Росія не повинна мати такої недоторканності, яка несумісна ні з міжнародним правом, ні з минулою практикою США; Сполучені Штати спочатку бомбардували, а потім вторглися в Камбоджу саме через наявність недоторканних сховищ для комуністичних сил і повторили затяжну авіаційну операцію в Лаосі з тією самою мотивацією.

[ + – ] M270 та інші західні РСЗВ провели блискучу компанію з перехоплення російських військ

Україна провела блискуче ефективну кампанію з перехоплення російських військ у межах обмеженого радіусу дії ракет GMLRS M31, що запускаються з батарей HIMARS та M270. Перехоплення — це глибокий бій, покликаний перешкодити силам та їхнім матеріальним засобам потрапити з точки дислокації у точку призначення. Але для цього зазвичай потрібні удари на більшій відстані ніж 70-кілометрова дальність стрільби керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS). Українські артилеристи змогли змусити росіян відступити з Херсона, перегородивши вогнем РСЗВ переправи через Дніпро, але найважливішу місію України — удар по Керченському мосту — довелося здійснювати за допомогою наземної бомби, оскільки ціль перебувала поза зоною досяжності будь-якого боєприпасу. Руйнування Керченського мосту має вирішальне значення для успішного повернення окупованої території на півдні — без переривання російських ліній постачання переможний контрнаступ виявиться неможливим.

Аналогічно, Україна опиняється у невигідному становищі щодо російських крилатих ракет повітряного базування, які доводиться збивати одну за одною. Очевидне історичне рішення цієї головоломки — ловити бомбардувальники на землі чи в повітрі перед запуском ракет. США та НАТО не мають відповідних протиповітряних боєприпасів великої дальності, але удари по бомбардувальниках на їхніх базах цілком законні та практичні — США вважали знищення всього трьох бомбардувальників Іл-28 Beagle у В'єтнамі настільки пріоритетним завданням, що для цього було розпочато шалено ризиковану місію. Україна спробувала провести подібну атаку за допомогою переобладнаних розвідувальних безпілотників Ту-141, пошкодивши кілька літаків на авіабазі в Енгельсі та змусивши росіян перебазувати свої цінні бомбардувальники далі на схід.

Хоча нові російські бази далеко за межами досяжності, суть залишається незмінною — російську авіацію можна і потрібно атакувати на авіабазах.

Повітряне рішення, яке можна використовувати негайно та яке може слугувати як для перехоплення російських ліній постачання, так і для знищення їхніх повітряних сил ближнього радіусу дії, очевидне: ракети далекого радіусу дії. Сполучені Штати та НАТО мають цілу низку оперативних систем, які можуть бути надані буквально відразу, починаючи від варіанта ракети RGM-109 Tomahawk (постачання заплановані на цей рік), що запускається з вантажівок, шведських KEPD-350 та англо-французьких Storm Shadow, до GMLRS збільшеної дальності або MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS), що знаходиться на озброєнні армії США вже 31 рік. Ці системи нададуть можливості, аналогічні ракетним системам, які росіяни масово використовують з березня 2022 року. Як Tomahawk, так і ATACMS дозволяють Україні негайно застосувати методи, які вони вже використали та показали, що можуть виконувати їх добре й ефективно. Зброя повітряного базування, як завжди, вимагатиме певної роботи з інтеграції. Як бонус, ракети, як повітряні засоби одноразового використання, вимагають мінімального технічного обслуговування тієї ж логістичної інфраструктури, яка вже є в України.

Підтримка України Заходом, надання допомоги у її захисті від неспровокованої агресії сусідньої держави, безперечно, відповідає національним інтересам США та їхніх партнерів по НАТО. Повітряні сили, безперечно, мають бути ключовою частиною поточного плану підтримки, і модернізацію необхідно розпочати якнайшвидше, навіть якщо результати навряд чи будуть досягнуті протягом кількох років. Інвестиції в сучасну авіаційну техніку майже завжди окупаються, дозволяючи ВПС розвивати всю свою авіаційну техніку по одному елементу за раз замість того, щоб відкладати зусилля з модернізації на невизначене майбутнє. Навіть невеликий флот F-16 закладе фундамент і дасть Україні групу досвідчених льотчиків і ремонтників як основу для майбутнього росту. За умови, що ці сили не будуть витрачені передчасною участю у бойових діях, інвестиції окупляться у довгостроковій перспективі та дозволять Україні наростити людський капітал, необхідний для досягнення бажаних можливостей з часом.

Тим часом дискусія про надання західних винищувачів усе ще зосереджена на складному обладнанні, а не на людському факторі, відволікаючи увагу від тієї повітряної потужності, яка може і має бути негайно задіяна. Суперечка про F-16 або будь-який інший західний винищувач забирає час, концентруючись на можливостях, які не можуть бути використані в найближчій перспективі, на шкоду обговоренню можливостей повітряної потужності, які можуть дати ефект у короткі терміни. Експлуатація Україною західного винищувача — це виклик для майбутньої України та проблема для майбутньої Росії, у той час як НАТО забуває про незручну реальність існування ракетних систем, здатних принести негайний результат на полі бою, якби тільки вони були в України. Замість того, щоб фокусуватися на типі літака, прихильники України мають зосередитися на результатах, яких Україна має досягти, особливо на перехопленні та знищенні російської стратегічної та тактичної авіації на землі. Цих результатів можна досягти і без літаків — справа ж не в інструменті, а в умінні ним користуватися.

Про автора

Майк Starbaby П'єтруха — полковник ВПС США у відставці, колишній офіцер-інструктор із радіоелектронної боротьби на F-4G Wild Weasel (варіант Phantom II) та F-15E Strike Eagle. Здійснив понад 150 бойових вильотів на цих двох літаках протягом 10 бойових операцій. Успішно пересів із винищувача 1954 року на літак на 30 років молодший і знає, що для цього потрібно.