Їх побоюються в РФ: Україна наступними отримає французькі винищувачі з ракетами Storm Shadow

За словами Тіма Робінсона, фахівця з військової авіації в Королівському авіаційному товаристві Великої Британії, можливість запускати ракети з більшої висоти забезпечує і більшу дальність.

Нові винищувачі Mirage, які Франція пообіцяла Україні, стануть ще однією бойовою повітряною платформою, здатною запускати західні ракети Storm Shadow, які використовуються для атак по російських об'єктах. Про це пише The Business Insider.

Україна вже давно використовує ракети Storm Shadow/SCALP, надані Великою Британією і Францією для ураження низки цілей, включно з російськими заводами та, мабуть, військовим кораблем ВМС, а також складами палива і боєприпасів.

Нещодавно придбані Україною американські винищувачі F-16 не сумісні зі Storm Shadow, що робить Повітряні сили залежними від своїх літаків Су-24 радянського зразка. Постачання французьких Mirage 2000 дасть Україні ще один тип літака, здатний використовувати таку зброю.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив раніше цього місяця, що його країна має намір відправити французькі літаки Mirage 2000, вироблені Dassault Aviation, у першій половині 2025 року, а французька газета La Tribune повідомила, що літаки будуть озброєні ракетами Storm Shadow/SCALP.

Тім Робінсон, фахівець з військової авіації в Королівському авіаційному товаристві Великої Британії, повідомив журналістам, що Україні вигідно отримати більше літаків, які можуть запускати ракети.

"Очевидно, що ви хочете отримати Storm Shadow, але вам потрібна повітряна платформа для його запуску", — сказав він, додавши, що можливість запускати з більшої висоти забезпечує більшу дальність.

Відставний генерал-майор армії США Гордон "Скіп" Девіс, який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з оборонно-інвестиційного відділу, сказав, що головне в обіцяних Україні "Міражах" — у тому, що вони зможуть запускати ракети Storm Shadow/SCALP, які постачають Велика Британія і Франція.

Скільки коштує ракета Storm Shadow/SCALP?

Невидимі крилаті ракети повітряного базування були розроблені спільно Великою Британією і Францією. Ракети великої дальності можуть уражати цілі на відстані до 250 км від місця запуску. За даними BBC, кожна ракета коштує майже 1 мільйон доларів.

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