КАБи AASM і ракети MICA: Франція передасть Україні три винищувачі Mirage на початку 2025 року, — ЗМІ

За словами журналістів, додаткове озброєння на винищувачі встановлять за запитом Києва. Ракети та керовані авіабомби доповнять дві 30-мм гармати — аналогічна конфігурація у грецьких Mirage 2000-5.

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Для бойових завдань класу "повітря-земля" у Франції вирішили передати Україні першу партію з трьох літаків Mirage 2000-5 з крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM. Про це пише La Tribune з посиланням на джерела в Міноборони країни.

На сьогодні на озброєнні французьких ВПС — 26 літаків Mirage 2000-5, які зараз перебувають у Джібуті.

У першому кварталі 2025 року Париж поставить Києву три Mirage 2000-5. Повідомляють, що потрібно модифікувати літаки та навчити пілотів і механіків, зазначив 8 жовтня міністр Збройних сил Себастьян Лекорню.

Крім ракет класу "повітря-повітря" MICA, ці три винищувачі Mirage 2000-5 будуть укомплектовані бомбами AASM (Safran) і крилатими ракетами Scalp, все це робиться за запитом Києва. Озброєння доповнять дві 30-мм гармати. Така конфігурація аналогічна грецьким Mirage 2000-5 (19 Mirage 2000-5EG і 5 Mirage 2000-5BG).

Mirage 2000

Винищувач Mirage 2000C

Mirage 2000 були введені в експлуатацію 1999 року і на той час вважалися основою французької ППО. Це був перший французький винищувач з опцією "вистрілив і забув", що стало революцією в бойовій тактиці. Внутрішня система літака повністю перероблена і модернізована, зокрема, з'явився радар Thales RDY.

Ці літаки модернізували як багатоцільові винищувачі різної комплектації — пізніші Mirage 2000N і 2000D. Покращений Mirage 2000-5 і кілька експортних версій. Загалом цих винищувачів було побудовано в кількості 601.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, Україна може сформувати нову бомбардувальну бригаду з Mirage 2000.

Також повідомлялося про те, скільки винищувачів Mirage 2000 Франція відправить Україні.