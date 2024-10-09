Важлива модернізація: які винищувачі Mirage 2000 може отримати Україна

Одним із ключових завдань буде інтеграція нових видів боєприпасів, таких як JDAM-ER і SDB — це високоточні авіабомби, які не потребують безпосереднього наведення з літака.

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Повітряні сили ЗСУ очікують у 2025 році постачання французьких винищувачів Mirage 2000-5. Як заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, найближчими місяцями машини пройдуть оновлення, що включає модернізацію для ураження наземних цілей і роботи в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про те, які рішення буде реалізовано в літаках перед відправленням в Україну йдеться в матеріалі Defense Express.

Технічні аспекти модернізації

Mirage 2000-5 — винищувачі покоління 4+, які раніше використовувалися французькими ВПС в основному для повітряного бою. Однак для України ці літаки мають стати універсальними платформами, здатними завдавати ударів по наземних цілях.

Модернізація включає встановлення контейнерів TV/CT CLDP від Thales. Дане обладнання було створено наприкінці 80-х років на основі старого ATLIS шляхом додавання можливості заміни денної камери на нічну, що дає змогу використання бомб і ракет із напівактивним лазерним наведенням.

Оглядачі зазначили, що ці контейнери вже давно інтегровані під експортні версії Mirage-2000-5, а також застосовувалися у версії Mirage-2000-9 для ОАЕ.

Ще одним ключовим завданням буде інтеграція нових видів боєприпасів, таких як JDAM-ER і SDB. Ці високоточні бомби не вимагають безпосереднього наведення з літака, що дасть змогу Mirage-2000-5 ефективно діяти на дальностях до 40 км від цілі. Це критично важливо для сучасної повітряної війни з огляду на необхідність мінімізувати ризики для літаків в умовах інтенсивного застосування РЕБ з боку російських військ.

Основні поліпшення Mirage 2000-5:

максимальна швидкість — 2 336 км/год;

бойовий радіус — до 1 550 км;

озброєння — ракети "повітря-повітря" MICA, бомби JDAM-ER, SDB, ракети з лазерним наведенням;

радіолокаційна станція — Thales RDY;

підвісне обладнання — контейнери CLDP, можлива інтеграція Damocles для високоточного удару.

Щодо кількості техніки, яка має бути поставлена Україні, то точних даних поки що немає. Однак Лекорню зазначив, що Франція передасть усі списані борти, а французькі ВПС мають 27 винищувачів Mirage 2000-5 і 7 двомісних літаків Mirage 2000B, які зведені у дві ескадрильї — 1/2 Cigognes і 3/11 Corse.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, передача Mirage 2000-5 могла б посилити удари ЗСУ по військових кораблях, штабах і складах постачання противника на окупованій території України.