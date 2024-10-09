Важная модернизация: какие истребители Mirage 2000 может получить Украина

Одной из ключевых задач будет интеграция новых видов боеприпасов, таких как JDAM-ER и SDB — это высокоточные авиабомбы, которые не требуют непосредственного наведения с самолета.

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Воздушные силы ВСУ ожидают в 2025 году поставки французских истребителей Mirage 2000-5. Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, в ближайшие месяцы машины пройдут обновление, включающее модернизацию для поражения наземных целей и работы в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О том, какие решения будут реализованы в самолетах перед отправкой в Украину говорится в материале Defense Express.

Технические аспекты модернизации

Mirage 2000-5 — истребители поколения 4+, которые ранее использовались французскими ВВС в основном для воздушного боя. Однако для Украины эти самолеты должны стать универсальными платформами, способными наносить удары по наземным целям.

Модернизация включает установку контейнеров TV/CT CLDP от Thales. Данное оборудование было создано в конце 80-х годов на основе старого ATLIS путем добавления возможности замены дневной камеры на ночную, что позволяет использование бомб и ракет с полуактивным лазерным наведением.

Обозреватели отметили, что эти контейнеры уже давно интегрированы под экспортные версии Mirage-2000-5, а также применялись в версии Mirage-2000-9 для ОАЭ.

Еще одной ключевой задачей будет интеграция новых видов боеприпасов, таких как JDAM-ER и SDB. Эти высокоточные бомбы не требуют непосредственного наведения с самолета, что позволит Mirage-2000-5 эффективно действовать на дальностях до 40 км от цели. Это критически важно для современной воздушной войны, учитывая необходимость минимизировать риски для самолетов в условиях интенсивного применения РЭБ со стороны российских войск.

Основные улучшения Mirage 2000-5:

максимальная скорость — 2 336 км/ч;

боевой радиус — до 1 550 км;

вооружение — ракеты "воздух-воздух" MICA, бомбы JDAM-ER, SDB, ракеты с лазерным наведением;

радиолокационная станция — Thales RDY;

подвесное оборудование — контейнеры CLDP, возможна интеграция Damocles для высокоточного удара.

Что касается количества техники, которая должна быть поставлена Украине, то точных данных пока нет. Однако Лекорню отметил, что Франция передаст все списанные борта, а у французских ВВС в наличии 27 истребителей Mirage 2000-5 и 7 двухместных самолетов Mirage 2000B, которые сведены в две эскадрильи — 1/2 Cigognes и 3/11 Corse.

Напомним, по информации Forbes, передача Mirage 2000-5 могла бы усилить удары ВСУ по военным кораблям, штабам и складам снабжения противника на оккупированной территории Украины.