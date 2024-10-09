Украина может сформировать новую бомбардировочную бригаду для работы на Mirage 2000, — Forbes

Forbes отмечает, что передача Mirage 2000-5 могла бы усилить удары ВСУ по военным кораблям, штабам и складам снабжения на оккупированной территории Украины.

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Истребители Mirage 2000, которые Украина может получить в первом квартале 2025 года, будут оснащены новыми средствами поражения для нанесения ударов по наземным целям, а также системами радиоэлектронной борьбы. Украинские ВС будут вооружать свои французские самолеты теми же французскими боеприпасами, которые уже установлены на старых советских боевых самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27, то есть крылатыми ракетами SCALP-EG и планирующими бомбами Hammer, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что Mirage 2000, вооруженные для точных атак наземных целей на расстоянии до 155 миль, усилят имеющуюся в Украине базу Воздушных сил, которая состоит из Су-24 с поворотным крылом украинских ВС. После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала около 200 таких самолетов 1970-х годов выпуска. Сейчас в составе 7-й тактической авиационной бригады все еще находилось около 12 двухместных двухмоторных бомбардировщиков.

В ходе полномасштабного вторжения россияне сбили не менее 18 старых бомбардировщиков, большинство из них — еще в начале войны, до того перехода бомбардировщиков на использование дальнобойных боеприпасов. По информации журналистов, сейчас Украина проявляет "решительные усилия по выявлению Су-24 на разных складах и восстановлению их до летного состояния". Приходится отзывать пилотов и штурманов из отставки, чтобы они сели за их руль.

"Украинские ВС явно планируют сохранить Су-24 в эксплуатации в ближайшем будущем. Они даже разрабатывают новую планирующую бомбу местного производства, чтобы дать бомбардировщикам больше вариантов вооружения", — отмечает издание.

По информации журналистов, Франция вполне могла бы оснастить украинские ВС парой десятков самолетов Mirage 2000-5 до 2025 года. Издание отмечает, что они могут поступить в использование новой бригады, которая "будет сражаться бок о бок с закаленной в боях 7-й бригадой тактической авиации. Это усилит "глубокие удары украинских ВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам снабжения на оккупированной территории юга и востока Украины".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и также обучение 4 500 украинских военных еще в начале июня 2024 года. Тогда французский лидер не уточнил количество самолетов, которые получат Воздушные силы ВСУ. В то же время лидер страны заверил, что Mirage 2000 "позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство".

Ранее Фокус писал, что по информации министра обороны страны Себастьяна Лекорню Франция намерена передать Украине обещанные многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Техника будет оснащена новым оборудованием на базе Казо в Жиронде.