Україна може сформувати нову бомбардувальну бригаду для роботи на Mirage 2000, — Forbes

Forbes зазначає, що передача Mirage 2000-5 могла б посилити удари ЗСУ по військових кораблях, штабах та складах постачання на окупованій території України.

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Винищувачі Mirage 2000, які Україна може отримати в першому кварталі 2025 року, будуть оснащені новими засобами ураження для завдавання ударів по наземних цілях, а також системами радіоелектронної боротьби. Українські ПС озброюватимуть свої французькі літаки тими ж французькими боєприпасами, які вже встановлені на старих радянських бойових літаках МіГ-29, Су-24 та Су-27, тобто крилатими ракетами SCALP-EG і плануючими бомбами Hammer, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що Mirage 2000, озброєні для точних атак наземних цілей на відстані до 155 миль, посилять наявну в Україні базу Повітряних сил, яка складається з Су-24 із поворотним крилом українських ПС. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна успадкувала близько 200 таких літаків 1970-х років випуску. Наразі у складі 7-ї тактичної авіаційної бригади все ще знаходилося близько 12 двомісних двомоторних бомбардувальників.

В ході повномасштабного вторгнення росіяни збили не менше 18 старих бомбардувальників, більшість із них — ще на початку війни, до того переходу бомбардувальників на використання далекобійних боєприпасів. За інформацією журналістів, наразі Україна проявляє "рішучі зусилля щодо виявлення Су-24 на різних складах та відновлення їх до льотного стану". Доводиться відкликати пілотів та штурманів з відставки, щоб вони сіли за їх кермо.

"Українські ПС явно планують зберегти Су-24 в експлуатації в найближчому майбутньому. Вони навіть розробляють нову плануючу бомбу місцевого виробництва, щоб дати бомбардувальникам більше варіантів озброєння", — зазначає видання.

За інформацією журналістів, Франція цілком могла б оснастити українські ПС парою десятків літаків Mirage 2000-5 до 2025 року. Видання зазначає, що вони можуть надійти у використання нової бригади, яка "битиметься пліч-о-пліч із загартованою в боях 7-ю бригадою тактичної авіації. Це посилить "глибокі удари українських ПС по російських військових кораблях, батареях ППО, штабах і складах постачання на окупованій території півдня та сходу України".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5 та також навчання 4 500 українських військових ще на початку червня 2024 року. Тоді французький лідер не уточнив кількість літаків, які отримають Повітряні сили ЗСУ. Водночас лідер країни запевнив, що Mirage 2000 "дадуть змогу Україні захистити свою землю, свій повітряний простір".

Раніше Фокус писав, що по інформації міністра оборони країни Себастьяна Лекорню Франція має намір передати Україні обіцяні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Техніку буде оснащено новим обладнанням на базі Казо в Жиронді.