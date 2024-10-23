КАБы AASM и ракеты MICA: Франция передаст Украина три истребителя Mirage в начале 2025 года, — СМИ

По словам журналистов, дополнительное вооружение на истребители установят по запросу Киева. Ракеты и управляемые авиабомбы дополнят две 30-мм пушки — аналогичная конфигурация у греческих Mirage 2000-5.

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Для боевых задач класса "воздух-земля" во Франции решили передать Украине первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5 с крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM. Об этом пишет La Tribune со ссылкой на источники в Минобороны страны.

На сегодня на вооружении французских ВВС — 26 самолетов Mirage 2000-5, которые сейчас находятся в Джибути.

В первом квартале 2025 года Париж поставит Киеву три Mirage 2000-5. Сообщается, что потребуется модифицировать самолеты и обучить пилотов и механиков, отметил 8 октября министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Помимо ракет класса "воздух-воздух" MICA, эти три истребителя Mirage 2000-5 будут укомплектованы бомбами AASM (Safran) и крылатыми ракетами Scalp, все это делается по запросу Киева. Вооружение дополнят две 30-мм пушки. Такая конфигурация аналогична греческим Mirage 2000-5 (19 Mirage 2000-5EG и 5 Mirage 2000-5BG).

Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000C

Mirage 2000 были введены в эксплуатацию в 1999 году и на то время считались основой французской ПВО. Это был первый французский истребитель с опцией "выстрелил и забыл", что стало революцию в боевой тактике. Внутренняя система самолета полностью переработана и модернизирована, в частности, появился радар Thales RDY.

Эти самолеты модернизировали как многоцелевые истребители разной комплектации — более поздние Mirage 2000N и 2000D. Улучшенный Mirage 2000-5 и несколько экспортных версий. В общей сложности этих истребителей было построено в количестве 601.

Напомним, что, по данным Forbes, Украина может сформировать новую бомбардировочную бригаду из Mirage 2000.

Также сообщалось о том, сколько истребителей Mirage 2000 Франция отправит Украине.