Их опасаются в РФ: Украина следующими получит французские истребители с ракетами Storm Shadow

По словам Тима Робинсона, специалиста по военной авиации в Королевском авиационном обществе Великобритании, возможность запускать ракеты с большей высоты обеспечивает и большую дальность.

Новые истребители Mirage, которые Франция пообещала Украине, станут еще одной боевой воздушной платформой, способной запускать западные ракеты Storm Shadow, которые используются для атак по российским объектам. Об этом пишет The Business Insider.

Украина уже давно использует ракеты Storm Shadow/SCALP, предоставленные Великобританией и Францией для поражая ряд целей, включая российские заводы и, по-видимому, военный корабль ВМС, а также склады топлива и боеприпасов.

Недавно приобретенные Украиной американские истребители F-16 не совместимы с Storm Shadow, что делает Воздушные силы зависимыми от своих самолетов Су-24 советского образца. Поставка французских Mirage 2000 даст Украине еще один тип самолета, способный использовать такое оружие.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил ранее в этом месяце, что его страна намерена отправить французские самолеты Mirage 2000, произведенные Dassault Aviation, в первой половине 2025 года, а французская газета La Tribune сообщила, что самолеты будут вооружены ракетами Storm Shadow/SCALP.

Тим Робинсон, специалист по военной авиации в Королевском авиационном обществе Великобритании, сообщил журналистам, что Украине выгодно получить больше самолетов, которые могут запускать ракеты.

"Очевидно, что вы хотите получить Storm Shadow, но вам нужна воздушная платформа для его запуска", — сказал он, добавив, что возможность запускать с большей высоты обеспечивает большую дальность.

Отставной генерал-майор армии США Гордон "Скип" Дэвис, занимавший должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по оборонно-инвестиционному отделу, сказал, что главное в обещанных Украине "Миражах" — в том, что они смогут запускать ракеты Storm Shadow/SCALP, которые поставляют Великобритания и Франция.

Сколько стоит ракета Storm Shadow/SCALP?

Невидимые крылатые ракеты воздушного базирования были разработаны совместно Великобританией и Францией. Ракеты большой дальности могут поражать цели на расстоянии до 250 км от места запуска. По данным BBC, каждая ракета стоит почти 1 миллион долларов.

Напомним, что, по данным источников Фокус, подразделения ГУР ударило по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове.

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