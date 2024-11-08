ВСУ получат бронеавтомобиль UAT-TISA: что о нем известно, подробности (видео)

Поскольку в Минобороны рассказали минимум деталей об автомобиле, в СМИ высказывают предположения относительно производителя этой бронемашины.

В четверг, 7 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что оборонное ведомство допустило к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA. Он успешно прошел процедуру кодификации. Фокус разбирался в характеристиках бронеавтомобиля от украинских разработчиков.

Отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA: что о нем известно

В оборонном ведомстве отметили, машина предназначена для широкого спектра задач и может быть оснащена дополнительными устройствами в зависимости от миссии. В СМИ отмечают, что отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA создан под разведывательные, рейдовые миссии, патрулирование, командно-штабное, эвакуационное или десантно-штурмовое назначение.

В целом в Минобороны немного рассказали о технических характеристиках машин. В сообщении упоминается, что бронеавтомобиль от украинских разработчиков содержит "специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую защиту экипажа от огня из стрелкового оружия". Она позволяет установку пулемета на поворотной турели на крыше автомобиля.

Также отмечается, что авто устойчиво к подрывам взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля. В ведомстве добавили, что это стало возможным благодаря ее противоминной защите, однако не уточнили об их мощности. Также в министерстве отметили о вместимости топливных баков — их "хватает на преодоление более 1 000 километров на одной заправке".

Производитель бронеавтомобиля UAT-TISA: что известно

В целом в Минобороны не указывали производителя автомобиля. Мало информации об автомобиле в сети. В СМИ высказывают предположение, что бронеавтомобиль выпущен украинским заводом бронированных машин УкрАрмоТех.

Такая догадка появилась из-за того, что в буквенном индексе названия модели на латинице UAT-Tisa первые три буквы могут указывать на этот бренд — UkrArmoTech, то есть УкрАрмоТех. Название предприятия тесно переплетается с созданными тремя машинами: UAT-D Gyurza, UAT-T Cobra и UAT-F. Однако те же самые СМИ отмечают о том, что эта модель не значится в продуктовой линейке предприятия.

Пока неизвестно, имеется ли бронеавтомобиль UAT-TISA в ВСУ, или же его только планируют отправить военным.

Ранее стало известно, что одобрение военных получил украинский дрон-бомбардировщик Hummel.