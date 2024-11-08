ЗСУ отримають бронеавтомобіль UAT-TISA: що про нього відомо, подробиці (відео)

Оскільки в Міноборони розповіли мінімум деталей про автомобіль, в ЗМІ висловлюють припущення щодо виробника цієї бронемашини.

В четвер, 7 листопада Міністерство оборони України повідомило, що оборонне відомство допустило до використання бронеавтомобіль UAT-TISA. Він успішно пройшов процедуру кодифікації. Фокус розбирався в характеристиках бронеавтомобіля від українських розробників.

Вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA: що про нього відомо

В оборонному відомстві зазначили, машина призначена для широкого спектра завдань та може бути оснащена додатковими пристроями залежно від місії. В ЗМІ зазначають, що вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA створений під розвідувальні, рейдові місії, патрулювання, командно-штабне, евакуаційне чи десантно-штурмове призначення.

Загалом в Міноборони небагато розповіли про технічні характеристики машин. В повідомленні згадується, що бронеавтомобіль від українських розробників містить "спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї". Вона дозволяє встановлення кулемета на поворотній турелі на даху автомобіля.

Також зазначається, що авто стійке до підривів вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля. У відомстві додали, що це стало можливим завдяки її протимінному захисту, однак не уточнили про їх потужності. Також у міністерстві зазначили про місткість паливних баків — їх "вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці".

Виробник бронеавтомобіля UAT-TISA: що відомо

Загалом в Міноборони не вказували виробника автомобіля. Мало інформації про автомобіль в мережі. В ЗМІ висловлюють припущення, що бронеавтомобіль випущений українським заводом броньованих машин УкрАрмоТех.

Такий здогад з'явився через те, що в буквеному індексі назви моделі на латиниці UAT-Tisa перші три букви можуть вказувати на цей бренд – UkrArmoTech, тобто УкрАрмоТех. Назва підприємства тісно переплітається зі створеними трьома машинами: UAT-D Gyurza, UAT-T Cobra та UAT-F. Однак ті ж самі ЗМІ зазначають про те, що ця модель не значиться в продуктовій лінійці підприємства.

Наразі невідомо, чи наявний бронеавтомобіль UAT-TISA в ЗСУ, або ж його тільки планують відправити військовим.

Раніше стало відомо, що схвалення військових отримав український дрон-бомбардувальник Hummel.