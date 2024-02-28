Український дрон-бомбардувальник Hummel отримав схвалення військових: які його особливості

Дрон розроблений учасниками програми Brave1, затверджений Міноборони та направлений на кодифікацію. Розробники працюють над удосконаленням та новими моделями.

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Hummel — багаторазовий дрон-бомбардувальник, створений в України, його успішно використовують військові на багатьох ділянках фронту. Про український БПЛА, створений учасниками програми Brave1, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр розкрив деякі характеристики безпілотного бомбардувальника: він здатний переносити корисне навантаження вагою до 2 кг та нести його на відстань до 20 км.

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Безпілотник має схвальні висновки від військових, котрі його використовували. Корисними виявилися нестандартні частоти керування, які заважають російським засобам РЕБ впливати на дрон. Жорстка рама та інші елементи конструкції дозволяють безпілотнику здійснювати м’яке приземлення та залишатися неушкодженим. Експлуатацію дрона вже затвердили у міністерстві оборони. Він рекомендований для кодифікації за стандартами НАТО.

Команда творців Hummel наразі розробляє розвідувальні дрони на основі коптерів. Метою е створення безпілотника, який би збирав інформацію про противника та обробляв би її у реальному часі, користуючись можливостями штучного інтелекту. Також інженери працюють над автоматичним відстежування цілі — дрон має виконувати завдання навіть за умови втрати керування та відеопотокам.

Дрон-бомбардувальник Hummel Фото: Facebook

Нагадаємо, найвідомішим українським дроном, якого жахаються окупанти, є так звана "Баба Яга". Воїни 108-ї бригади ТРО Дніпропетровської області розповіли про роботу екіпажу "Баби Яги", та про її характеристики. Щоб підготувати дрон-бомбардувальник до вильоту, потрібно усього 10 хвилин, за які розкладають промені та під’єднують батареї, заряду яких вистачає на 30-40 хвилин роботи.

Автори фільму про роботу безпілотника "Баба Яга" поспілкувалися з іншими його пілотами, побували на місці пуску дрона, у штабі бойового підрозділу та в окопах. Військові зазначили, що бомбардувальні БПЛА продовжують вдосконалювати та роблять ще більш ефективними.