Окупантам не до сну: екіпаж дрона "Баба Яга" розповів про знищення ворога і порятунок БПЛА

На відміну від пілотів FPV-дронів, оператори "Баби Яги" працюють довгий час невеликою командою та бережуть безпілотник, ризикуючи життям.

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Російські окупанти втратили спокій, нажахані українським дроном, який вони називають "Баба Яга", а українці — "Вампіром". Про роботу екіпажу дрона-бомбардувальника 108-ї бригади ТРО Дніпропетровської області розповідає сайт ТСН.

Великий дрон може скидати на голови ворогів різні боєприпаси. Він має тепловізор і найбільш ефективно працює вночі. Щоб підготувати дрон для вильоту, потрібно усього лише 10 хвилин:розкладаються промені, потім під’єднуються батареї. Заряду вистачає на 30-40 хвилин польоту.

"Коли, як вони говорять, "Баба Яга", то там не сплять всі — можна судити з радіоперехоплень, там збуджується вся смуга. Працюємо по піхоті, по укріпленнях, рідше — по техніці", — каже офіцер 108-ї бригади ТРО з позивним "Кум".

Ударний дрон обслуговують пілот, штурман та технік. З боєприпасами експериментують сапери підрозділу. Більшість боєприпасів роблять зі звичайних, спеціальних снарядів для скидів з дрона у команди немає.

Екіпаж "Баби Яги" разом працює пів року, раніше на Донецькому напрямку, а тепер у Запоріжжі. У команді немає суперечок, бійці звикли один до одного та навіть впізнають колег за кроком.

Наймолодший член команди — штурман "Комар", 19 років, з окупованого зараз Мелітополя, який вибрався із захопленого міста. Юнак вступив до Сил оборони України, а після кількох місяців підготовки став штурманом дрона. Він допомагає пілоту не збитися з курсу.

"У випадку, якщо загубиться, я йому допомагаю по мапі вернути борт назад. Все розкладається на дотик, ну там буває, червоні ліхтарики беремо, білими не посвітиш, бо одразу побачать", — розповідає військовий.

Цей конкретний дрон для військових, як рідний. Вони багато разів ризикували життям, щоб врятувати БПЛА із важких умов. На шляху порятунку дрона можуть знаходитися заміновані ділянки, снаряди, які не розірвалися та інші перешкоди. Воїни 108-ї бригади ТРО сподіваються на удосконалення їхнього "залізного друга". Найбільшою турботою є зв'язок, — росіяни часто глушать його у порятунку від дронів.

Дрони "Баба Яга" — грізна зброя, яку недарма так бояться окупанти. За наявності відповідних боєприпасів безпілотник здатний знищувати важку бронетехніку та буквально розривати окупантів на шматки. Нічний "зір" робить його винятково ефективним у темну пору доби.