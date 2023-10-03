"Розкидало по деревах": український дрон "Баба Яга" розірвав на шматки БМП росіян (відео)

Безпілотники "Баба Яга" можуть нести боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Серед росіян подейкують, що такі БПЛА забирають навіть поранених солдатів.

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Українські військові знищили російську БМП-3 за допомогою важкого дрона, імовірно гексакоптера "Баба Яга". Відповідні відео опублікував головний редактор медіа "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі у вівторок, 3 жовтня.

На першому відео на місце знищення броньованої машини піхоти прийшов один із російських військових. Те, що відбувається, він знімав на смартфон. За словами окупанта, вночі дрон "Баба Яга" скинув на військову техніку реактивну штурмову гранату. Військовий здивувався точності влучання боєприпасу та наслідкам, до яких воно призвело — від броньованої техніки залишилися лише обгорілі шматки металу. БМП розірвало на кілька частин: башта відлетіла досить далеко від частин корпусу, а траки закинуло на гілки вцілілих дерев.

Дещо пізніше Юрій Бутусов показав у своєму Telegram-каналі й інше відео. На ньому українські військові готують дрон до бойового вильоту і постачають його боєприпасом. Після цього "Баба Яга" прямує до лісового масиву, де стоїть техніка окупантів. Безпілотник скидає своє корисне навантаження і вражає ціль. Після цього "Баба Яга" повертається до оператора БПЛА.

Що відомо про український дрон "Баба Яга"

Українські захисники на фронті використовують БПЛА "Армії дронів", який російські окупанти прозвали "Баба Яга". Пропагандистські медіа навіть писали, що дрон може забирати з поля бою поранених російських загарбників, для чого й обладнаний спеціальними "клешнями".

Загальною назвою "Баба-Яга" називають тип безпілотників сільськогосподарського призначення, що мають велику вантажність, хорошу навігацію і автономний хід. Це важкі промислові безпілотники — гексокоптери, перероблені ЗСУ під бойові завдання.

В умовах бойових дій безпілотник знищує склади, живу силу та машини окупантів. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоб бути менш помітними. А вдень — тестують його з новою вибухівкою. Безпілотник працює автономно — оператори вказують координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, після чого самостійно повертається. "Баба Яга" може нести на собі корисне навантаження, вагою до 20 кілограмів.

Дрон "Баба-Яга", як правило, оснащений кількома радіоканалами, захищеними від навігаційних перешкод на різних частотах. При повному завантаженні дрон підіймається не вище 30 метрів і летить зі швидкістю не більше 40 км/год.

Дещо раніше військові показали, як FPV-дрон ефектно знищив російську САУ "Гвоздика". Окупанти намагалися заховати артилерійську установку під маскувальною сіткою серед дерев, але українські військові вистежили її та атакували.

А 4 липня стало відомо про те, що Брянську область атакували дрони "Баба Яга". Безпілотні літальні апарати спочатку вразили електропідстанцію в тилу ЗС РФ, а потім скинули міни на прикордонний пост у Брянській області.