"Дрони з клешнями крадуть поранених": бойовик "Ахмата" поскаржився на українську "Бабу Ягу"

За його словами, українці обладнали БПЛА пластинами від бронежилетів і на них не діють системи радіоелектронної боротьби.

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На Запорізькому напрямку українські військові використовують великі модернізовані дрони, щоб ночами красти поранених бійців армії Росії. Про це розповів пропагандистському "МК" бойовик із чеченського підрозділу "Ахмат" із позивним "Раут".

За його словами, йдеться про дрони "Баба Яга" розміром з людину, який зазвичай супроводжують два маленьких розвідувальних БПЛА типу DJI Mavic. Ці дрони з'являються вночі і збити їх складно, тому що на них не діють системи РЕБ. При цьому "Баба Яга" за один виліт може скинути до чотирьох 82-мм мін або дві великі 120 мм міни, а її потужності вистачає на 15 бойових місій. Засоби радіоелектронної боротьби на безпілотники не діють, а для захисту від стрілецької зброї українці нібито прикріпили до них пластини від бронежилетів, тож росіянам вдається збивати апарати лише з гранатометів, як-от "Джміль" або "Муха".

"Такі ж великі дрони, тільки трохи модернізованіші, раніше противник використовував на Запорізькому напрямку для того, щоб красти наших поранених. На безпілотнику встановлені спеціальні пристосування, що візуально нагадують клешні, якими він захоплює людину, яка не здатна втекти, сховатися або відбитися від нього", — заявив окупант.

Українські військові дійсно застосовують великі дрони "Баба Яга", які можуть піднімати боєприпаси вагою до 20 кг, але ніяк не людину. Бійці ЗСУ показували, як застосовують такі БПЛА для нічних бомбардувань окупантів у Херсонській області. "Баба Яга" працює автономно — оператор завантажує координати цілей, після чого дрон летить до вказаного місця, скидає боєприпас, а потім самостійно повертається.

Бойовик "Ахмата" так само зазначив, що зараз їм протистоять українці з Львівської області за підтримки "спецназу з Грузії", а керують ними "фанатичні націоналісти". Ці бійці ЗСУ прийшли на зміну професіоналам з 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ, яка виведена на ротацію.

"Наші бійці чули грузинську мову і знаходили нашивки", — повідав бойовик пропагандистам ще один міф.

Раніше Фокус повідомляв, які небезпечні ударні дрони має Україна і на що вони здатні. Повноцінну війну неможливо вести і вигравати, не завдаючи ударів по території противника, і для цього українцям потрібні далекобійні дрони. Після повномасштабного вторгнення Росії українським військам знадобилася зброя великої дальності, і цю роль поклали на безпілотники різної конструкції.