В США могут прибыть еще 10 украинских летчиков для возможного обучения на F-16, — СМИ (видео)

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, американские специалисты пока оценивают навыки украинских летчиков при помощи авиасимуляторов. Это позволит выяснить, какую помощь могут предоставить инструкторы США, чтобы улучшить навыки украинских военных.

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В США находятся два украинских летчика, которые проходят тестирование своих навыков на авиабазе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. По данным телеканала CNN, еще десять военных летчиков ВСУ могут прибыть на военную базу, чтобы присоединиться к своим коллегам с перспективой обучения управления американскими самолетами, в том числе и истребителями F-16.

Сообщается, что на сегодняшний день украинские летчики проверяют свои навыки на авиасимуляторах, чтобы узнать, сколько времени им потребуется для того, чтобы научиться управлять различными военными самолетами США. При этом министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что украинские военные пока не будут летать на каких-либо платформах на этой стадии обучения.

"Это, по сути, ознакомительное мероприятие. Но позволяет нам помочь украинским летчикам стать более эффективными и дать им лучший совет о том, как развивать свои собственные возможности. Они не будут летать на каких-либо платформах во время этого мероприятия, но они будут использовать симулятор", — заявил Остин.

Глава Пентагона не раскрыл подробностей относительно решения предоставить Украине боевую авиацию, однако журналисты CNN отметили, что хотя пока нет никаких признаков именно летной подготовки украинских летчиков, их присутствие на базе в Аризоне может означать, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16.

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Между тем телеканал NBC News впервые сообщил об оценке украинских летчиков и опубликовал кадры процесса их обучения. По информации журналистов, оценку навыков наших военнослужащих проводят специалисты 162-го авиаполка Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на обучении полетам на истребителях F-16.

Напомним, 5 марта стало известно об американской программе для украинских летчиков, которая будет посвящена оценке их профессиональных способностей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля заявил, что Польша намерена обучать украинских военных на истребителях F-16. Однако при этом политик добавил, что этот вопрос прежде всего должен быть согласован с другими странами-партнерами Украины.