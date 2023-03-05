Научатся управлять F-16. Два украинских пилота отправились на военную базу в США

Американские военные инструкторы оценят уровень навыков украинских пилотов и определят продолжительность программы их обучения работе на штурмовиках.

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Два пилота из Украины прилетели на военную базу США в Тусоне, штат Аризона, а американские власти одобрили отправку еще 10 украинских летчиков туда же для в ближайшее время, сообщает NBS со ссылкой на двух представителей Конгресса и высокопоставленного представителя США.

По информации ресурса, прибытие украинских пилотов на американской военной базе имеет две цели. Их навыки пилотирования оценят американские военные инструкторы, а также украинские летчики пройдут обучение работе на штурмовиках, в том числе F-16, и, исходя из их навыков, будет определена продолжительность дальнейшей программы подготовки.

"Программа посвящена оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть, и которые мы им предоставили", — сказал представитель администрации.

Представители Конгресса подчеркнули, что во время пребывания в США пилоты не сядут за штурвалы настоящих самолетов. Летчики будут работать с симулятором, который может имитировать полеты на различных типах самолетов. Что касается передачи Украине F-16, то, подчеркнули источники, никакой новой информации по этому вопросу нет.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль сообщил комитету Палаты представителей по вооруженным силам, что США не принимали решения о предоставлении F-16, и у них не было союзников и партнеров в США. Он тогда же отметил, что США не начали обучение F-16 и что сроки поставки такие же как и сроки обучения, то есть приблизительно 18 месяцев.

"Таким образом, вы фактически не сэкономите свое время, начав обучение в начале нашей оценки. И поскольку мы не приняли решения о поставке F-16, равно как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить", – заявил он.

По словам других представителей оборонного ведомства США, обучение может длиться куда меньше – от 6 до 9 месяцев, в зависимости квалификации пилотов, их навыков и знаний об истребителях.

Украинская сторона в свою очередь информировала США и других союзников о том, что на данный момент есть не менее двух десятков пилотов, готовых обучаться в США полетам на F-16, и еще приблизительно 30 человек, которые могут быть обучены в ближайшее время.

[ + – ] Обучение работе на F-16 с помощью симулятора

Отвечая на вопрос об оценке двух украинских пилотов, представитель министерства обороны США назвал ее "ознакомлением".

"Это рутинная деятельность в рамках нашего диалога с Украиной. "Ознакомительное мероприятие" — это, по сути, обсуждение между персоналом ВВС и наблюдение за тем, как действуют ВВС США. Это мероприятие позволяет нам лучше помочь украинским пилотам стать более эффективными пилотами и дать им лучший совет о том, как развивать свои собственные возможности", – пояснил человек из МО США. Вместе с тем он уточнил, что "в ближайшее время нет планов по увеличению числа пилотов сверх двух, которые в настоящее время находятся в Тусоне, но мы не закрываем дверь для будущих возможностей".

В феврале президент США Джо Байден исключил поставки в Украину в ближайшее время истребителей F-16. По его словам, они отправляют в первую очередь то, в чем страна нуждается в первую очередь: танки, средства ПВО, боеприпасы, HIMARS. Это нужно для того, чтобы Украина уже весной или летом смогла провести успешное контрнаступление.

Ранее Фокус писал, что США в годовщину войны объявили о пакете помощи на два миллиарда долларов.