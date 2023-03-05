Навчаться керувати F-16. Два українські пілоти вирушили на військову базу в США

Американські військові інструктори оцінять рівень навичок українських пілотів та визначать тривалість програми їхнього навчання роботі на штурмовиках.

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Два пілоти з України прилетіли на військову базу США в Тусоні, штат Арізона, а американська влада схвалила відправку ще 10 українських льотчиків туди ж найближчим часом, повідомляє NBS з посиланням на двох представників Конгресу та високопоставленого представника США.

За інформацією ресурсу, прибуття українських пілотів на американській військовій базі має дві цілі. Їхні навички пілотування оцінять американські військові інструктори, а також українські льотчики пройдуть навчання роботі на штурмовиках, зокрема F-16, і, виходячи з їхніх навичок, буде визначено тривалість подальшої програми підготовки.

"Програма присвячена оцінці їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають, і які ми їм надали", — сказав представник адміністрації.

Представники Конгресу наголосили, що під час перебування у США пілоти не сядуть за штурвали справжніх літаків. Льотчики працюватимуть із симулятором, який може імітувати польоти на різних типах літаків. Щодо передачі Україні F-16, то, підкреслили джерела, жодної нової інформації з цього питання немає.

Раніше заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль повідомив комітету Палати представників із збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання F-16, і у них не було союзників та партнерів у США. Він тоді ж зазначив, що США не розпочали навчання F-16 і що терміни постачання такі самі як і терміни навчання, тобто приблизно 18 місяців.

"Таким чином, ви фактично не заощадите свій час, розпочавши навчання на початку нашої оцінки. І оскільки ми не ухвалили рішення про постачання F-16, так само як і наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати їх системі, яку вони можуть ніколи не отримати", — заявив він.

За словами інших представників оборонного відомства США, навчання може тривати значно менше — від 6 до 9 місяців, залежно від кваліфікації пілотів, їхніх навичок та знань про винищувачів.

Українська сторона зі свого боку інформувала США та інших союзників про те, що наразі є не менше двох десятків пілотів, які готові навчатися у США польотам на F-16, і ще приблизно 30 осіб, які можуть бути навчені найближчим часом.

[ + – ] Навчання роботі на F-16 за допомогою симулятора

Відповідаючи на запитання щодо оцінки двох українських пілотів, представник міністерства оборони США назвав її "ознайомленням".

"Це рутинна діяльність у межах нашого діалогу з Україною. "Ознайомчий захід" — це, по суті, обговорення між персоналом ВПС та спостереження за тим, як діють ВПС США. Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським пілотам стати більш ефективними пілотами і дати їм найкращу пораду про те, як розвивати свої власні можливості", — пояснила людина із МО США. Водночас вона уточнила, що "найближчим часом немає планів щодо збільшення кількості пілотів понад два, які зараз перебувають у Тусоні, але ми не закриваємо двері для майбутніх можливостей".

У лютому президент США Джо Байден відкинув постачання в Україну найближчим часом винищувачів F-16. За його словами, вони відправляють насамперед те, чого країна потребує насамперед: танки, засоби ППО, боєприпаси, HIMARS. Це потрібно для того, щоб Україна вже навесні чи влітку змогла провести успішний контрнаступ.

Раніше Фокус писав, що США у річницю війни оголосили про пакет допомоги на два мільярди доларів.