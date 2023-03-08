Авіація для України: експерти розповіли, які винищувачі будуть більшою проблемою для ЗС РФ

Основним претендентом як важливий бойовий літак для ВПС України є винищувач F-16. Однак, на думку експертів, є перспективніші варіанти, зокрема літаки Gripen і F-18.

Related video

Українське керівництво неодноразово заявляло на різних міжнародних платформах про те, що Сили оборони потребують бойової авіації, щоб схилити шальки терезів у боротьбі з російськими окупантами на свою користь. Порушено питання про постачання в Україну багатофункціональних винищувачів західного зразка F-16 Fighting Falcon, проте на озброєнні блоку НАТО перебувають і інші літаки, які потенційно можуть з'явитись в небі над Україною. Які винищувачі будуть більш ефективними у бою з російськими військами і які є аргументи на користь того чи іншого бойового літака йдеться у матеріалі Military Times.

Безперечно, застосування бойової авіації, здатної швидко долати великий простір зі значним бойовим навантаженням, може відіграти вирішальну роль у контролі над повітряним простором України, цитують оглядачі американських конгресменів. У зв'язку з цим виникає питання, які саме винищувачі найкраще підійдуть для цих цілей.

Заступник міністра оборони США Колін Каль зазначив, що літаки F-16 є пріоритетом у цьому питанні, проте деякі воєнні експерти заперечують цьому, вказуючи на проблеми, з якими зіткнуться ВПС України після отримання цієї бойової машини.

За та проти F-16

Старший науковий співробітник Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла Хізер Пенні вважає, що винищувачі F-16 дозволять ЗСУ придушити ворожу протиповітряну оборону. За її словами, після цього українська авіація могла б виконувати завдання щодо ближньої повітряної підтримки та завдавати ударів по російським танковим колонам, артилерійським знаряддям, піхоті та навіть кораблям. Це послабило б тиск на сухопутні війська України та звільнило б їх для проведення власних операцій.

У той же час старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк, відвідавши Україну, дійшов висновку, що F-16 — не найоптимальніший варіант.

"F-16 — винищувач, призначений для хороших злітно-посадкових смуг. Більшість українських злітно-посадкових смуг досить нерівні. Тому винищувач має бути в змозі впоратися з цим і не відчувати величезних потреб у технічному обслуговуванні. А якщо така необхідність виникне, кошти техобслуговування мають впоратися з цим", — пояснив Бронк.

Він зазначив, що літаки в Україні стануть пріоритетними цілями для противника, тому буде складно підтримувати безліч авіабаз для винищувачів (а вони необхідні, щоб розосередити літаки з метою безпеки) та підтримувати покриття злітних смуг в ідеальному стані.

Але в хаосі війни може бути проблематичним регулярно очищати злітно-посадкові смуги від сторонніх предметів, що може виявитися руйнівним для F-16, з огляжду на його великий і широкий забірник повітря під фюзеляжем, який може засмоктувати сміття.

Крім цього, наземне допоміжне обладнання для F-16, як правило, громіздке і його важко розосередити.

Важливо

Крила Заходу. Чому українським льотчикам буде важко перейти на F-16

Також виникає запитання навчання. За словами Бронка, хоча західні винищувачі легші в управлінні, ніж літаки МіГ та Су, їхні системи пілотування та технології озброєння складніші. Експерти вважають, що навчання українських льотчиків — особливо досвідчених — керувати західними винищувачами четвертого покоління не має бути надто складним. Зазвичай льотчикам ВПС США потрібно від восьми місяців до року, але можна розробити прискорену програму, яка б тривала від двох до двох з половиною місяців.

Альтернативи F-16

За словами Бронка, найкращим варіантом для України може стати багатоцільовий винищувач Saab JAS 39 Gripen, оскільки його стандартне обладнання для технічного обслуговування та логістики можна завантажити у стандартні 20-футові транспортні контейнери та легко перевозити вантажівками.

[ + – ] Багатоцільовий винищувач Saab JAS 39 Gripen

Ще одним варіантом є винищувач F-18 (F/A-18 Hornet) виробництва компанії Boeing, призначений для польотів за умов солоного морського середовища. Він міцніший за F-16, а його допоміжне обладнання досить компактне для потреб України, вважає експерт.

[ + – ] Винищувач F/A-18 Hornet

Нагадаємо, У США перебувають два українські льотчики, які проходять тестування своїх навичок на авіабазі Національної гвардії ВПС США в Аризоні. До них долучатиметься ще 10 українських воєнних, щоб приєднатися до своїх колег з перспективою навчання управління американськими літаками.