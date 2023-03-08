Авиация для Украины: эксперты рассказали, какие истребители будут большей проблемой для ВС РФ

Основным претендентом в качестве основного боевого самолета для ВВС Украины является истребитель F-16. Однако, по мнению экспертов, есть более перспективные варианты, в том числе самолеты Gripen и F-18.

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Украинское руководство неоднократно заявляло на различных международных платформах о том, что Силы обороны нуждаются в боевой авиации, чтобы склонить чашу весов в борьбе с российскими оккупантами в свою пользу. Был поднят вопрос о поставках в Украину многофункциональных истребителей западного образца F-16 Fighting Falcon, однако на вооружении блока НАТО состоят и другие самолеты, которые потенциально могут оказаться в небе над Украиной. Какие истребители будут более эффективны в бою с российскими войсками и какие есть аргументы в пользу того или иного боевого самолета говорится в материале Military Times.

Несомненно, применение боевой авиации, способной быстро преодолевать большое пространство со значительной боевой нагрузкой, может сыграть решающую роль в контроле над воздушным пространством Украины, цитируют обозреватели американских конгрессменов. В этой связи возникает вопрос какие именно истребители лучше всего подойдут для этих целей.

Замминистра обороны США Колин Каль отметил, что самолеты F-16 являются приоритетом в этом вопросе, однако некоторые военные эксперты возражают этому, указывая на проблемы, с которыми столкнутся ВВС Украины после получения этой боевой машины.

За и против F-16

Старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Хизер Пенни считает, что истребители F-16 позволят ВСУ подавить вражескую противовоздушную оборону. По ее словам, после этого украинская авиация могла бы выполнять задачи по ближней воздушной поддержке и наносить удары по российским танковым колоннам, артиллерийским орудиям, пехоте и даже кораблям. Это ослабило бы давление на сухопутные войска Украины и освободило бы их для проведения собственных операций.

Вместе с тем старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк, побывав в Украине, пришел к выводу, что F-16 — не самый оптимальный вариант.

"F-16 — истребитель, предназначенный для хороших взлетно-посадочных полос. Большинство украинских взлетно-посадочных полос довольно неровные. Поэтому, истребитель должен быть в состоянии справиться с этим и не испытывать огромных потребностей в техническом обслуживании. А если такая необходимость возникнет, средства техобслуживания должны справится с этим", — пояснил Бронк.

Он отметил, что самолеты в Украине станут приоритетными целями для противника, поэтому будет сложно поддерживать множество авиабаз для истребителей (а они необходимы, чтобы рассредоточить самолеты в целях безопасности), и поддерживать покрытие взлетных полос в идеальном состоянии.

Но в хаосе войны может быть проблематичным регулярно очищать взлетно-посадочные полосы от посторонних предметов, что может оказаться разрушительным для F-16, учитывая его большой и широкий воздухозаборник под фюзеляжем, который может засасывать мусор.

Помимо этого наземное вспомогательное оборудование для F-16, как правило, громоздко и его трудно рассредоточить.

Важно

Крылья Запада. Почему украинским летчикам будет сложно перейти на F-16

Также возникает вопрос обучения. По словам Бронка, хотя западные истребители легче в управлении, чем самолеты МиГ и Су, их системы пилотирования и технологии вооружения сложнее. Эксперты считают, что обучение украинских летчиков — особенно опытных — управлять западными истребителями четвертого поколения не должно быть слишком сложным. Обычно летчикам ВВС США требуется от восьми месяцев до года, но можно разработать ускоренную программу, которая длилась бы от двух до двух с половиной месяцев.

Альтернативы F-16

По словам Бронка, лучшим вариантом для Украины может стать многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen, поскольку его стандартное оборудование для технического обслуживания и логистики можно погрузить в стандартные 20-футовые транспортные контейнеры и легко перевозить на грузовиках.

[ + – ] Многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen

Еще одним вариантом является истребитель F-18 (F/A-18 Hornet) производства компании Boeing, предназначенный для полетов в условиях соленой морской среды. Он более прочный, чем F-16, а его вспомогательное оборудование достаточно компактно для нужд Украины, считает эксперт.

[ + – ] Истребитель F/A-18 Hornet

Напомним, В США находятся два украинских летчика, которые проходят тестирование своих навыков на авиабазе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. К ним присоединяться еще 10 украинских военных, чтобы присоединиться к своим коллегам с перспективой обучения управления американскими самолетами.