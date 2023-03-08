У США планують встановити західні ракети класу "повітря-повітря" на літаки ЗСУ, — ЗМІ

За словами журналістів, йдеться про ракети середньої дальності AIM-120. Проте є труднощі з інтеграцією цих ракет із українськими літаками ще радянського зразка.

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Американські військові вивчають, чи можна встановити передові західні ракети класу "повітря-повітря" на українські літаки МІГ. Про це пише видання Politico з посиланням на анонімні джерела до Міноборони США.

Повідомляється, що йдеться про ракети середньої дальності AIM-120, які призначені для запуску із західних винищувачів, таких як F-16. Передбачається, що якщо робота буде успішною, це буде вперше, коли Сполучені Штати нададуть українській авіації запускати ракети клас "повітря-повітря".

Така допомога може стати частиною розв'язання проблеми України у нестачі авіації. Так, Київ просить Сполучені Штати та інші країни Заходу сучасні винищувачі, щоб використовувати їх для захисту від російської агресії.

Журналісти нагадали, що Сполучені Штати вже надали Україні ракети класу "повітря-земля" AGM-88B. Їх вдалося адаптувати до літаків МІГ і використовувати проти російських радарів і систем ППО. Також Пентагон уже надав Україні системи для створення "розумних бомб" JDAM, які також запускаються із літаків.

У матеріалі сказано, що процес інтеграції ракет AIM-120 з літаками МІГ пов'язаний із певними труднощами. Так, ракета має бути не тільки фізично встановлена на літак, а й взаємодіяти з його радаром. Перед запуском радар літака повинен вказати ракеті на ціль і спрямовувати її доти, доки вона не буде досить близькою. Основна проблема в тому, що американські та радянські системи настільки різні, що ракета та літак не можуть "спілкуватися" один з одним.

За словами джерел, саме ці проблеми зараз вирішують американські спеціалісти.

Що таке ракета AIM-120

Ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великобританії, Німеччини та інших країн-членів НАТО.

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