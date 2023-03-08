"Проллється кров американців": у Білому домі висловилися про припинення підтримки України

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, попри велику географічну відстань, війна в Україні стосується громадян США. Зокрема, це проявилося у зростанні цін на бензин.

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Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що в адміністрації президента вважають за необхідне продовжувати підтримку України, оскільки у разі її припинення проллється американська кров. Про це пише видання Political Lore.

"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, яким буде наступне завоювання Путіна? Скільки ще нам доведеться заплатити, зокрема й американською кров'ю?" — цитують журналісти Джона Кірбі.

Представник Білого дому вказав на те, що попри велику географічну відстань, російсько-українська війна торкається громадян Сполучених Штатів. Одним із проявів такого впливу є зростання цін на бензин.

Раніше, 4 березня, Джон Кірбі також застеріг Китай від постачання зброї Російської Федерації. За його словами, КНР ще має зробити вибір, проте надання військової допомоги РФ не відповідає інтересам Пекіна.

На пресконференції 2 березня Джон Кірбі також анонсував надання нового пакету військової допомоги Україні. Повідомляється, що пакет включатиме боєприпаси, необхідні ЗСУ для систем, які вони вже мають.

За даними видання Reuters від 3 березня, США також проводять на території Німеччини навчання щодо планування війни для українських військовослужбовців. Навчання спрямоване на те, щоб допомогти військовим ЗСУ приймати рішення на полі бою у майбутньому.

Ще ми писали про те, що 8 лютого член палати представників від штату Флорида Метт Гетц і десять його однодумців представили у Палаті представників США так звану "Резолюцію про втому" із закликом до адміністрації президента Джо Байдена припинити військову та фінансову підтримку України.