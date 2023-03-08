"Прольется кровь американцев": в Белом доме высказались о прекращении поддержки Украины

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, вопреки большому географическому расстоянию, война в Украине касается граждан США. В часности, это проявилось в росте цен на бензин.

Related video

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента считают необходимой дальнейшую поддержку Украины, так как в случае ее прекращения прольется американская кровь. Об этом пишет издание Political Lore.

"Если мы перестанем поддерживать Украину, каким будет следующее завоевание Путина? Сколько еще нам придется заплатить, в том числе и американской кровью?" — цитируют журналисты Джона Кирби.

Представитель Белого дома указал на то, что несмотря на большое географическое расстояние, российско-украинская война затрагивает граждан Соединенных Штатов. Одним из проявлений такого влияния является рост цен на бензин.

Ранее, 4 марта, Джон Кирби также предостерег Китай от поставок оружия Российской Федерации. По его словам, КНР еще предстоит сделать выбор, однако предоставление военной помощи РФ не соответствует интересам Пекина.

На пресс-конференции 2 марта Джон Кирби также анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине. Сообщается, что пакет будет включать боеприпасы, необходимые ВСУ для систем, которые у них уже есть.

По данным издания Reuters от 3 марта, США также проводят на территории Германии учения по планированию войны для украинских военнослужащих. Обучение направлено на то, чтобы помочь военным ВСУ принимать решение на поле боя в будущем.

Еще мы писали о том, что 8 февраля член палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гетц и десять его единомышленников представили в Палате представителей США так называемую "Резолюцию об усталости" с призывом к администрации президента Джо Байдена прекратить военную и финансовую поддержку Украины.