"В преддверии нового этапа конфликта": США обучают ВСУ планированию войны, – Reuters

По словам американского генерала Марка Милли, украинские военнослужащие осваивают механизм для дальнейшего самостоятельного принятия решений в условиях боевых действий.

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Соединенные Штаты Америки проводят на территории Германии учения по планированию войны для солдат Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Reuters 3 марта со ссылкой на официальные лица США.

Сообщается, что данная инициатива была запущена в преддверии следующего этапа войны на фоне новостей о возможном большом наступлении ВС РФ и контрнаступлении ВСУ в 2023 году. Обучение направлено на то, чтобы помочь украинским военным принимать решение на поле боя в будущем.

Учения проходят на американской венной базе в Висбадене, что на западе Германии. В четверг, 2 марта, военнослужащих посетил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Авторы публикации отмечают, что официальные лица США не разглашают сценарии войны, которые изучают ВСУ. Известно, что обучение включает мыслительные упражнения для оценки обстановки и принятия решений.

"Никто не говорит украинцам, идите налево или направо, делайте то или это. Это не работа международного сообщества. Все, что мы делаем, — это создаем структуру и механику, чтобы позволить украинцам учиться самостоятельно, учиться в зависимости от ситуации или различных сценариев", — объяснил Милли.

Генерал заявил, что верит в волю украинцев к сопротивлению, а также в то, что в конечном итоге Украина станет полностью свободной.

На учениях также присутствовал командующий армией США в Европе Дэррил Уильямс, который отметил, что украинские военные "очень, очень хороши".

Напомним, что 16 января Марк Милли посетил два объекта на территории Германии, на которых тренировались около 600 военнослужащих ВСУ под руководством американских военных. Журналистам, сопровождавшим Милли в ФРГ, было запрещено снимать, а также разглашать подробности общения генерала с солдатами.

Еще мы писали о том, что 2 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обучение инструкторами Североатлантического альянса украинских солдат может рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в войну на стороне Украины.