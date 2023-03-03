"Напередодні нового етапу конфлікту": США навчають ЗСУ плануванню війни, – Reuters

За словами американського генерала Марка Міллі, українські військовослужбовці освоюють механізм подальшого самостійного прийняття рішень в умовах бойових дій.

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Сполучені Штати Америки проводять на території Німеччини навчання по плануванню війни для солдатів Збройних сил України. Про це пише видання Reuters 3 березня із посиланням на офіційні особи США.

Повідомляється, що дана ініціатива була запущена напередодні наступного етапу війни на тлі новин про можливий великий наступ ЗС РФ і контрнаступ ЗСУ у 2023 році. Навчання спрямоване на те, щоб допомогти українським військовим ухвалювати рішення на полі бою у майбутньому.

Навчання відбуваються на американській військовій базі у Вісбадені, що на заході Німеччини. У четвер, 2 березня, військовослужбовців відвідав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Автори публікації зазначають, що офіційні особи США не розголошують сценарії війни, які вивчають ЗСУ. Відомо, що навчання включає розумові вправи для оцінки обставин та прийняття рішень.

"Ніхто не говорить українцям, йдіть ліворуч чи праворуч, робіть те чи це. Це не робота міжнародної спільноти. Все, що ми робимо, — це створюємо структуру та механіку, щоб дозволити українцям вчитися самостійно, вчитися залежно від ситуації чи різних сценаріїв" — пояснив Міллі.

Генерал заявив, що вірить у волю українців до опору, а також у те, що зрештою Україна стане повністю вільною.

На навчаннях також був присутній командувач армії США в Європі Дерріл Вільямс, який зазначив, що українські військові "дуже, дуже хороші".

Нагадаємо, що 16 січня Марк Міллі відвідав два об'єкти на території Німеччини, на яких тренувалися близько 600 військовослужбовців ЗСУ під керівництвом американських військових. Журналістам, які супроводжували Міллі у ФРН, було заборонено знімати, а також розголошувати подробиці спілкування генерала із солдатами.

Ще ми писали про те, що 2 березня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що навчання інструкторами Північноатлантичного альянсу українських солдатів може розглядатися як пряме залучення НАТО до війни на боці України.