"Законна військова ціль": Медведєв погрожує країнам НАТО через навчання солдатів ЗСУ

Колишній президент РФ стверджує, що участь західних інструкторів у підготовці українських військовослужбовців може розглядатися як прямий вступ НАТО у війну на боці Києва.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що держава можна визнати учасником воєнних дій у тому випадку, якщо, крім надання озброєння, вона здійснює навчання військовослужбовців однієї зі сторін. Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

На думку заступника голови Ради безпеки РФ, навчання інструкторами Північноатлантичного альянсу українських солдатів може розглядатися як пряме залучення НАТО до війни на боці України.

Медведєв зазначив, що канадські та німецькі фахівці допомагають військовослужбовцям ЗСУ освоювати управління танками Leopard на території європейських держав. За його словами, якщо Україна отримає сучасні винищувачі, які обслуговуватимуться на території однієї з країн Альянсу, це можна буде розцінити як вступ НАТО у війну з РФ.

"Усі особи, які ухвалюють рішення про постачання (ремонт) такої техніки або засобів поразки, поряд з іноземними найманцями та військовими інструкторами, повинні будуть розглядатися як законна військова мета", — стверджує Медведєв.

Екс-президент РФ вважає, що саме цей фактор нібито утримує західні країни від передачі Україні бойових літаків.

Нагадаємо, що 2 березня російський громадський рух "Тверезий УрФО" запропонував Дмитру Медведєву відмовитися від алкоголю та запровадити для себе "сухий закон". За словами глави проекту, Росії потрібні керівники з ясним розумом.

Раніше, 27 лютого, Дмитро Медведєв заявив, що у РФ готові до застосування ядерної зброї у разі виникнення загрози існуванню країни. Він також додав, що постачання зброї до України призведе до ядерного протистояння та краху людської цивілізації.

17 лютого заступник голови Ради безпеки РФ також розкритикував учасників Давоського форуму за те, що на конференції обговорювалися постачання танків та іншої бронетехніки для ЗСУ. Зокрема президент Польщі Анджей Дуда заявив про створення "танкової коаліції".