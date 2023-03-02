"Країні потрібні тверезі керівники": в Росії товариство непитущих звернулося до Медведєва

Уральський рух непитущих запропонував Дмитру Медведєву запровадити сухий закон для самого себе, повідомляють росЗМІ.

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Громадський рух "Тверезий УрФО" в РФ запропонував заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву відмовитися від алкоголю та запровадити для себе "сухий закон". Про це повідомляє російське видання Іt's my life.

За словами керівника проєкту Андрія Тумашова, експрезиденту РФ необхідно відмовитись від алкоголю і почати вести здоровий спосіб життя, оскільки країні потрібні керівники з ясним розумом.

"Пропоную вам, дорогий Дмитре Анатолійовичу, запровадити так званий "сухий закон" для себе. Це буде дуже корисно та вигідно вам особисто, вашому оточенню і навіть країні. Тверезість – сильний вибір. І країна, як ніколи, потребує тверезих і тверезомислячих керівників", — сказав Тумашов.

Звернення активіста пов'язане з візитом Дмитра Медведєва до Свердловської області 2 березня. Члени організації "УрФО" у січні також звернулися до Путіна з проханням запровадити "сухий закон" в регіоні через те, що надто багато жителів Свердловської, Челябінської та Курганської областей пристрастилися до спиртних напоїв. Жодних дій влади за цим не послідувало.

У РФ готові застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза існуванню держави. Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сказав "Известиям" 27 лютого. За його словами Медведєва, їм не потрібен світ без Росії, а постачання зброї в Україну призведе до ядерного протистояння та краху людської цивілізації.

22 лютого Дмитро Медведєв заявив, що не розуміє, чому люди в Польщі прийшли послухати чужого президента (Джо Байдена).