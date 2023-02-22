"Це рафінована брехня": Медведєв після сну на посланні Путіна розкритикував Байдена

Росія, за словами колишнього президента, перестане існувати, і її "порвуть на шматки", якщо Кремль програє війну з Україною.

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Заступник керівника Ради безпеки, а також колишній президент Росії Дмитро Медведєв висловився щодо двох заяв світових лідерів Джо Байдена та Володимира Путіна. Свій висновок він написав у своєму Telegram-каналі.

Насамперед він прокоментував послання президента своєї країни до Федеральних зборів, де той оголосив про призупинення участі РФ у СНО-3. До цього рішення їх підштовхнула війна, яку нібито було оголосили США та країнами НАТО їхній країні, і рішення матиме величезний резонанс.

"Адже всім розумним силам очевидно, що якщо США хочуть поразки Росії, то ми стоїмо на порозі світового конфлікту. Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включаючи ядерну. І як справедливо сказав В.В.Путін: "Перемогти Росію на полі бою неможливо". Саме з цим пов'язане призупинення (поки що) СНО-3. Нехай еліти, що втратили зв'язок із реальністю, в США думають про те, чого вони досягли", — йдеться в повідомленні.

Далі дійшла черга до виступу президента США Джо Байдена в польській Варшаві. Його візит туди присвячений першій річниці повномасштабної війни в Україні. Дмитро Медведєв вважає, що його виступ здавався нечесним і безглуздим, і найбільше він не повірив тому, що США не збираються нападати на Росію.

Заступник керівника Ради безпеки не розуміє, чому люди в Польщі прийшли послухати чужого президента й чому росіяни мають вірити людині, яка виявляє неприязнь до їхньої батьківщини.

Насамкінець Дмитро Медведєв згадав слова президента США про те, що якщо РФ зупинить вторгнення, тоді війна відразу закінчиться, але якщо Україна перестане захищатися — це кінець для країни. У Кремлі вигадали власну інтерпретацію.

"Це рафінована брехня. Щоправда, зовсім в іншому. Якщо Росія зупинить СВО, не добившись перемоги, Росії не буде, її порвуть на частини. Якщо США перестануть постачати зброю київському режиму — війна закінчиться", — продовжив Дмитро Медведєв.

[ + – ] Дмитро Медведєв відреагував на виступи світових лідерів Фото: Дмитро Медведєв / Telegram [ + – ] Дмитро Медведєв відреагував на виступи світових лідерів Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

Нагадаємо, що 21 лютого Дмитро Медведєв заснув під час звернення Путіна до Федеральних зборів. Експрезиденту РФ було важко встояти ще до появи чинного лідера держави, зазначив британський журналіст Френсіс Скарр.

17 лютого у своєму Telegram-каналі Медведєв заявив, що не вірить в ідею мирного договору з Україною. Російський політик вважає, що кожен новий український президент анулює переговорну роботу попередників. Також він порівняв плани Зеленського з Мінськими угодами.