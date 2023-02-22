"Это рафинированное вранье": Медведев после сна на послании Путина раскритиковал Байдена

Россия, по словам бывшего президента, перестанет существовать и ее "порвут на куски", если Кремль проиграет войну с Украиной.

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Заместитель руководителя Совета безопасности, а также бывший президент России Дмитрий Медведев высказался касаемо двух заявлений мировых лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Свой вывод он написал в собственном Telegram-канале.

В первую очередь он прокомментировал послание президента своей страны Федеральному собранию, в котором объявил о приостановке участия РФ в СНВ-3. К этому решению их подтолкнула война, которая якобы была объявлена США и странами НАТО их стране, и решение будет иметь огромный резонанс.

"Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В.Путин: "Победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — говорится в сообщении.

Далее дошла очередь до выступления президента США Джо Байдена в польской Варшаве. Его визит туда приурочен первой годовщине полномасштабной войны в Украине. Дмитрий Медведев считает, что его выступление выглядело нечестно и нелепо, и больше всего он не поверил тому, что США не собираются нападать на Россию.

Заместитель руководителя Совбеза не понимает, почему люди в Польше пришли послушать чужого президента, и почему россияне должны верить человеку, который выявляет неприязнь к их родине.

Под конец Дмитрий Медведев вспомнил слова президента США о том, что если РФ остановит вторжение, тогда война сразу закончится, но если Украина перестанет возвращаться — это конец для страны. В Кремле придумали собственную интерпретацию.

"Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", — продолжил Дмитрий Медведев.

[ + – ] Дмитрий Медведев отреагировал на выступления мировых лидеров Фото: Дмитрий Медведев / Telegram [ + – ] Дмитрий Медведев отреагировал на выступления мировых лидеров Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

Напомним, что 21 февраля Дмитрий Медведев заснул во время обращения Путина к Федеральному собранию. Экс-президенту РФ было тяжело устоять еще до появления действующего лидера государства, отметил британский журналист Фрэнсис Скарр.

17 февраля в своем Telegram-канале Медведев заявил, что не верит в идею мирного договора с Украиной. Российский политик считает, что каждый новый украинский президент аннулирует переговорную работу предшественников. Также он сравнил планы Зеленского с Минскими соглашениями.