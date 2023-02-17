"Цена этой бумаги невысока": Медведев заявил, что не верит в идею мирного договора с Украиной

Российский политик считает, что каждый новый украинский президент аннулирует переговорную работу предшественников. Также он сравнил планы Зеленского с Минскими соглашениями.

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Заместитель руководителя Совета безопасности, а также бывший президент России Дмитрий Медведев рассказал, что не верит в идею мирных переговоров с Украиной. Новый пост он разместил в собственном Telegram-канале.

Прокомментировал российский политик заявления Владимира Зеленского о том, что с Россией переговоры никто не будет вести, пока они не изменят политический курс, или же ко власти не придет новый человек.

"Есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут. Хотя, говоря откровенно, цена этой бумаги будет невысока. Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим коверным", — говорится в публикации Дмитрия Медведева.

В такой способ он намекнул на бывшего президента Украины Петра Порошенко, и заявил, что каждый новый глава государства аннулирует "наследство предшественника", после чего начинается заново вся работа над ситуацией между странами.

[ + – ] Дмитрий Медведев не верит в идею мирных переговоров Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

Такое заявление Медведева прозвучало в ответ на интервью Владимира Зеленского для BBC, где тот отметил, что никакие территориальные уступки Украина делать не будет, так как это сделает нас слабее как государство. Поэтому, переговоров на эту тему и быть не может.

"С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 11 февраля Дмитрий Медведев пригрозил Европе "исчезновением" после визита Зеленского. Он возмутился тем, что лидеры европейских стран поддержали Украину во время войны, которую развязала Россия.

7 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ склоняет Украину к переговорам через посредников. Тем временем у Украины есть 4 простых условия для того, чтобы переговорный процесс возобновился.