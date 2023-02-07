Начинает "умолять": РФ склоняет Украину к переговорам через посредников, – Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, у Украины есть 4 простых условия для вступления в переговоры с Кремлем.

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Российская Федерация ведет работу с определенными странами, призывая их стать посредниками в переговорах между РФ и Украиной. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио НВ".

Алексей Данилов указал на то, что президент РФ Владимир Путин поставил цель полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Чиновник считает, что в Кремле, вероятно, понимают, что изначальные цели военного вторжения в Украину являются недостижимыми для российских Вооруженных сил.

"Поэтому на сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве", — отметил Данилов.

[ + – ] Алексей Данилов о переговорах с РФ (19:00)

Секретарь СНБО назвал 4 простых условия, которые должна выполнить Москва, прежде чем начать диалог с Киевом:

российские войска должны покинуть оккупированные территории Украины;

люди, ответственные за развязывание войны и военные преступления должны предстать перед трибуналом;

Украина должна получить гарантии безопасности;

ответственность.

Данилов также заявил о недопустимости принятия условий террористов.

"Когда у нас некоторые считают, что нас надо поставить в какие-то рамки, чтобы мы с Путиным о чем-то говорили, — конечно, да, но сначала Путин должен выполнить те условия, которые есть у нашей страны. По-другому оно не работает", — заключил Алексей Данилов.

Напомним, что 1 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности Москвы к переговорам с Киевом. При этом в Кремле отвергли предварительные условия Украины.

Кроме того, в МИД РФ отказались от посредничества ООН в переговорах с Украиной. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 30 января в разговоре с журналистами обвинил организацию в "откровенном лицемерии".

Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 10 января заявил о готовности России к мирным переговорам. Дипломат также отметил, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира".

Еще мы писали о том, что президент Польши Анджей Дуда посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому после победы над РФ принять ее капитуляцию в Переяславе. По словам польского президента, россияне "приползут на коленях" чтобы заключить мирный договор.