"Откровенное лицемерие": в МИД РФ отвергли посредничество ООН в переговорах с Украиной

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обвинил Секретариат ООН в "двойных стандартах" и заявил, что не видит предпосылок для диалога с Украиной.

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин считает, что на данный момент привлечение ООН к переговорам касательно завершения войны с Украиной невозможно. Об этом дипломат заявил в интервью российскому изданию "Известия".

"К сожалению, доверие к секретариату организации в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников", — заявил Вершинин.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ утверждает, что для переговоров с Украиной сейчас нет весомых предпосылок. По словам Вершинина, в Секретариате ООН придерживаются "двойных стандартов", высказывая претензии к России касательно ее вторжения в Украину.

"Возникает вопрос: чем будет руководствоваться генсекретарь, если получит обращение о содействии в урегулировании?", — сказал дипломат журналистам.

Сергей Вершинин также обвинил представителей украинской власти в "откровенном лицемерии" и заявил, что условия Киева, перечисленные в "формуле мира" президента Владимира Зеленского, являются "заведомо неприемлемыми". Речь идет о выводе российских войск с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, что 26 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он не заинтересован в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что на самом деле Путин не хочет никаких переговоров, так как не хочет мира.

Фокус также писал о том, что 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не собирается вести никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а со стороны Запада подобных предложений не поступало.

Еще мы писали о том, по словам председателя турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, российско-украинская война должна завершиться дипломатическим путем. Глава ведомства также добавил, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира", озвученную Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии.