"Для меня он никто": Зеленский о возможности переговоров с Путиным

В Кремле на слова украинского президента заявили, что Зеленский якобы готовился к войне, поэтому встреча с Путиным и так невозможна.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не заинтересован в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Россия постоянно заявляет о готовности вести переговоры о мире с Украиной, однако как отмечает украинский лидер, ночью они тут же атакуют ракетами. Поэтому на самом деле президент Путин не хочет никаких переговоров, так как не хочет мира.

На вопрос о том, поможет ли митинг Зеленского с Путиным урегулировать конфликт, президент заявил, что он не заинтересован во встречах.

"Не интересно встречаться, не интересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча в Нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое", — заявил Зеленский.

Более того, по словам президента, теперь для него Владимир Путин "никто" из-за начала полномасштабного вторжения. Также Зеленский выразил уверенность, что для страны-агрессора Украина — только первый шаг. Путин ведет "Большую войну", а нынешнюю поддержку Запада Киеву он считает временной. Если мир не останется единым, то он пойдет войной дальше.

Реакция Кремля на заявление Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Зеленский готовился к войне, поэтому он и не может встретиться с Путиным.

"Зеленский готовился к войне и сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина", — сказал Песков.

Напомним, 19 января Владимир Зеленский заявил, что он сомневается, что президент Путин еще жив. Поскольку он только появляется на хромакее.

19 января глава МИД Турции заявил, что в начале войны РФ и Украина были близки к прекращению огня.