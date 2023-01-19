"Иногда появляется на хромакее": Зеленский сомневается, что Путин еще жив (видео)

Для возобновления переговорного процесса, как считает президент, Россия должна найти какого-то переговорщика, который предлагал бы Украине консенсусы.

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Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла в проведении мирных переговоров с РФ, поскольку сомневается, что лидер Кремля Владимир Путин все еще жив. Такое заявление 19 января глава государства сделал во время украинского завтрака, который проходит в рамках международного форума в Давосе.

По его словам, он не понимает, с кем из российских политиков можно вести переговоры о прекращении войны.

В этом контексте Владимир Зеленский заявил, что сомневается, что президент РФ Владимир Путин все еще жив.

"Я не уверен, что тот президент РФ, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации. Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение", — продолжил Зеленский, выступая на Украинском завтраке в Давосе.

По его словам, западные лидеры точно знают, с кем они ведут переговоры во время диалога с Украиной и понимают, как живут украинцы. Для того, чтобы возобновить мирный диалог со страной-агрессором, Россия, как считает Зеленский, должна "найти кого-то", а потом уже предлагать какие-то консенсусы для прекращения боевых действий.

Отдельно глава государства напомнил, что Украина делает все возможное, в том числе в сфере дипломатии, для возвращения оккупированных территорий, но проведение переговоров с Кремлем еще не означает установление мира в нашей стране.

Подытоживая, Зеленский заявил, что у России еще остается шанс вывести свои войска из захваченных регионов, хотя подобный шаг не приведет к восстановлению отношений между государствами.

[ + – ] Владимир Зеленский выступил на Украинском завтраке в Давосе

Отметим, что еще в ноябре прошлого года глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что президент РФ Владимир Путин использует на публике как минимум трех двойников. По словам генерал-майора военной разведки, ненастоящих руководителей Кремля выдают рост, язык тела и мочки ушей, которые являются уникальными для каждого человека.

Новая информация об использовании двойников главы Кремля на публике появилась накануне Нового года. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов утверждал, что Владимир Путин отправил на встречу с Александром Лукашенко своего двойника, который рискнул попробовать хлеб в аэропорту Минска.