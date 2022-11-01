Путин использует на публике как минимум трех двойников, — Буданов

Единственное, что выдает двойников, как считает начальник ГУР, это рост, язык тела и мочки ушей, которые у каждого человека уникальны.

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Президент России Владимир Путин имеет в своем распоряжении как минимум трех двойников, которым специально сделали пластические операции. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью британскому таблоиду The Daily Mail.

По его словам, полномасштабная война РФ против Украины не поддается никакой логики. В этом контексте Кирилл Буданов задался вопросом, принимает ли сейчас Владимир Путин ключевые решения, поскольку на публике вновь стали замечать двойников российского президента.

"Мы знаем конкретно о трех людях, которые постоянно появляются, но сколько их всего, мы не знаем. Все они сделали пластические операции, чтобы выглядеть одинаково с Путиным. Единственное, что их выдает, — это рост. Это видно на видео и фотографиях. Также жесты, язык тела и мочки ушей, поскольку они у каждого человека уникальны", — продолжил Буданов в общении с журналистами и предположил, что Путин публично использует двойников, чтобы скрыть факт потери своей власти в Кремле.

Начальник военной разведки Украины отметил, что ранее "копии" российского президента появлялись на публике в особых случаях, но в последнее время это стало "обычной практикой". Буданов отказался отвечать на уточняющий вопрос о том, куда исчез Владимир Путин.

По словам генерал-майора, в Кремле "перемены неизбежны" после вторжения в Украину и провала ВС РФ на передовой, а установление нового политического порядка в Москве должно отвечать интересам всего цивилизованного Запада.

Отметим, что о двойниках Владимира Путина Кирилл Буданов рассказывал еще в начале октября. Начальник военной разведки Украины утверждал, что различает нескольких людей, которых Кремль на публичных мероприятиях выдает за российского президента.

Также сообщалось, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовало сюжет, который был посвящен двойникам Владимира Путина.