У Путина есть как минимум три двойника, — Буданов (видео)

Руководитель ГУР различает нескольких людей, которых Кремль на публичных мероприятиях выдает за президента РФ.

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В распоряжении президента России Владимира Путина есть как минимум трое двойников. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В частности, руководитель Главного управления разведки считает, что у Владимира Путина есть двойники, которых он видел во время каких-то заседаний или брифингов.

Кирилл Буданов подчеркнул, что он не является "путиноведом", однако в ГУР есть специалисты, которые занимаются изучением данного вопроса.

"Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле — надо просто поднять информацию", — продолжил руководитель ГУР МОУ в интервью Наталье Мосейчук.

Во время общения Кирилл Буданов также рассказал, что в РФ были топ-чиновники и офицеры, которые пытались предотвратить полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Эти люди, по его словам, осознавали, к каким последствиям приведет открытая военная агрессия. Однако, как отмечает Буданов, все решения в России принимаются одним человеком — Владимиром Путиным.

"Россия не может прямо сейчас остановиться, поскольку это только ускорит ее разрушение. Россия может выйти (из полномасштабной войны — ред.). Кремль должен признать, что вторжение было ошибкой и выйти на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Также он должен начать диалог со всем миром, но это автоматически означает трансфер власти", — резюмировал Буданов в интервью.

[ + – ] Владимир Путин имеет как минимум три двойника, — глава ГУР Кирилл Буданов

Стоит отметить, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказывал о двойниках Владимира Путина еще в начале августа. По его словам, глава Кремля активно пользуется услугами этих людей, отправляя их в различные публичные места.

В мае британские таблоиды утверждали, что Владимир Путин мог умереть, а Кремль для сокрытия этой информации использовал двойников российского президента.