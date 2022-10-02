Путін має як мінімум трьох двійників, — Буданов (відео)

Керівник ГУР розрізняє кількох людей, яких Кремль на громадських заходах видає за президента РФ.

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У розпорядженні президента Росії Володимира Путіна є щонайменше троє двійників. Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук розповів голова військової розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Зокрема, керівник Головного управління розвідки вважає, що Володимир Путін має двійників, яких він бачив під час якихось засідань чи брифінгів.

Кирило Буданов наголосив, що він не є "путінознавцем", однак у ГУР є фахівці, які займаються вивченням цього питання.

"Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу відразу. Скільки їх насправді, треба просто підняти інформацію", — продовжив керівник ГУР МОУ в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

Під час спілкування Кирило Буданов також розповів, що у РФ були топчиновники та офіцери, які намагалися запобігти повномасштабному вторгненню російських військ в Україну. Ці люди, за його словами, усвідомлювали, які наслідки призведе відкрита військова агресія. Однак, як зазначає Буданов, усі рішення в Росії ухвалює одна людина — Володимир Путін.

"Росія не може прямо зараз зупинитися, оскільки це тільки прискорить її руйнування. Росія може вийти (з повномасштабної війни — ред.). Кремль має визнати, що вторгнення було помилкою та вийти на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Також він має розпочати діалог з усім світом, але це автоматично означає трансфер влади", — резюмував Буданов в інтерв'ю.

[ + – ] Володимир Путін має щонайменше трьох двійників, — голова ГУР Кирило Буданов

Варто зазначити, що глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповідав про двійників Володимира Путіна ще на початку серпня. За його словами, глава Кремля активно користується послугами цих людей, відправляючи їх до різних громадських місць.

У травні британські таблоїди стверджували, що Володимир Путін міг померти, а Кремль для приховання цієї інформації використав двійників російського президента.